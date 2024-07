"Ex on the Beach": Dieser Schock-Exit bringt alle zum Heulen!

Bei "Ex on the Beach" sorgt der überraschende Exit eines Bewohners für großes Drama, als seine Ex freiwillig mit ihm das Haus verlässt.

Von Sarah Popp

Mexiko - Während ein Teil der "Ex on the Beach"-Kandidaten bei einer Party ordentlich feiert, muss der Rest der Villa einen Bewohner auf die Exit-Liste setzen. Doch die Entscheidung löst unerwartetes Drama aus!

Christian (22), Sharon (25), Josua (25) und Steffi (26 v.l.n.r.) sind von der Entscheidung völlig geschockt. © Screenshot: RTL+ Nachdem Frauenschwarm Josua (25) beinahe jede Kandidatin einmal durchprobiert hat, zieht es ihn überraschenderweise wieder zu Ex Sharon (25). Nach einem leidenschaftlichen Kuss kommt jedoch der Hammer! Josua muss die Villa verlassen. Nicht nur der 25-Jährigen kommen die Tränen, auch die restlichen Partygänger sind am Ende: "Die küssen sich ja, keine Ahnung nach wie viel Tagen, und dann muss der gehen", ist Steffi (26) total genervt. Beim Kofferpacken erfährt Josua von Elli (26), dass ausgerechnet sein BFF Philip (28) für den Auszug gestimmt hat. Kurzerhand stellt er ihn zur Rede: "Digger, du wählst mich raus? Auf Ernst?", schreit Josua in Tränen aufgelöst. Ex on the Beach Doppelmoral und Eifersuchtsdrama: Paddy bringt "Ex on the Beach" zum Kochen Doch der wahre Schocker kommt noch. Sharon verlässt "Ex on the Beach" freiwillig, um einen Neustart mit Josua zu wagen. "Bist du dir sicher? Das ist ein krasser Move, das weißt du?", will Draufgänger Josua wissen, doch Sharon nickt nur schüchtern.

Zwischen Sharon und Josua fällt der erste Kuss seit ihrer Trennung. © Screenshot: RTL+

In der Villa stellt Josua seinen BFF Philip (28 l.) zur Rede. © Screenshot: RTL+

Sharon will die Villa gemeinsam mit ihrem Ex-Freund verlassen, der freut sich. © Screenshot: RTL+

"Ex on the Beach": Zwei Neuzugänge mischen die Villa auf!

Alessa (27) und Paddy (24) lassen es krachen. © Screenshot: RTL+ Die beiden Neuzugänge Barkin (29) und Micha (25) mischen die Villa noch einmal kräftig auf, während sich Paddy (24) und Alessa (27) noch näher kommen. Zu viel für Philip, der so nicht mehr zum Schlafen kommt: "Alessa hat den Jürgen vom Paddy gewürgt", erklärt er im Interview lachend mit vielsagenden Handbewegungen. Das war schon "intensives Kuscheln" unter der wackelnden Bettdecke. Doch auch Paddys Ex Edda (22) lässt es ordentlich krachen und knutscht abwechselnd mit Christian (22) und Barkin herum. Mit dem Einzug von Barkins Ex Juliette (23) geht die Action direkt in die nächste Runde: "Barkin hat mich betrogen und das mehrfach", erklärt sie wütend. Jetzt will sie ihrem Ex zur Strafe die Hölle so richtig heiß machen: "Na Barkin, du kleiner Pisser, hast du mich vermisst?", begrüßt sie ihn wütend am Strand, während Philip aus dem Lachen nicht mehr heraus kommt: "Ich liebe es", freut er sich. Ist ja auch nicht seine Ex. Noch nicht!

Paddy genießt die Nacht mit Alessa unter seiner Decke. © Screenshot: RTL+

Barkin (29), Micha (25) und Philip (v.l.n.r.) haben gut lachen, doch dann taucht eine Ex auf. © Screenshot: RTL+

Juliette (23) will ihrem Ex Barkin das Leben in der Villa zur Hölle machen. © Screenshot: RTL+