Doppelmoral und Eifersuchtsdrama: Paddy bringt "Ex on the Beach" zum Kochen

In der 12. Folge von "Ex on the Beach" steht Aline vor einer Entscheidung, Edda hingegen wird die Entscheidung abgenommen.

Von Lisa Marie Peisker

Mexiko - In der "Ex on the Beach"-Villa gehts heiß her, als Paddy (24) sich dazu entscheidet, seine Ex Edda (22) links liegenzulassen und stattdessen vor ihren Augen mit Alessa (27) herumfummelt. Als sich dann die anderen Kandidaten mit einmischen, artet es komplett aus.

Eddas (22) Blick beim Gespräch mit ihrem Ex Paddy (24) spricht Bände. © RTL Eigentlich wollte Paddy seine Ex zurückgewinnen, doch Pläne können sich ja auch mal ändern. Und so ergreift der ehemalige "Are You The One?"-Teilnehmer seine Chance bei Alessa. Das gefällt seiner Ex aber ganz und gar nicht. Ex on the Beach Aggro-Abrechnung in TV-Show: "Verpiss dich! Du kannst nicht mal richtig küssen!" "Das P in Paddy steht für peinlich, und das ist mal wieder der Fall", ärgert sich Edda. Aline (32) hingegen steht mächtig zwischen den Stühlen, denn ihr Ex Eric (26) ist nicht der einzige Mann, der Interesse an ihr zeigt. Wer jetzt an Christian (22) denkt, liegt jedoch falsch. Denn Josua (25) möchte die Chance bei der wählerischen Blondine ergreifen.

Ein neuer Mann kommt ins Haus und Elli (26) darf Barkin (29) gleich mal bei einem Date in Empfang nehmen. © RTL

Eric (26) gibt alles und versucht, Aline (32) zu küssen. Die jedoch fühlt es nicht so richtig. © RTL

Gibt es für Aline und Eric noch ein Comeback oder funkt ein anderer dazwischen?

Christians (22) Kusskünste bewertet Edda im Nachhinein mit einer zwei. Für eine eins fehlt ihr noch die Liebe. © RTL Zuvor lässt es sich Eric aber nicht nehmen, in die Flirt-Offensive zu gehen und bereitet ein romantisches Date im "Sex on the Beach"-Room vor. Blöd nur, dass die Aktion gar nicht mal so gut bei seiner Herzdamen ankommt: "Es war süß, aber es war auch irgendwie so ein bisschen unangenehm, muss ich sagen", berichtet Aline nach einem sehr gezwungen wirkenden Kuss. Währenddessen schmeißt sich niemand Geringeres als Christian an die verletzte Edda ran. Ex on the Beach Eifersuchtsdrama: Ex mit anderer Frau in "Sex on the Beach"-Zimmer erwischt! "Du bist die erste Frau, wo ich sag’, ich hab' Interesse, so ernsthaft", versucht er ihr weiszumachen. In den vergangenen Folgen sah das zwar noch ein bisschen anders aus, aber das ist ja erst mal zweitrangig.

Ihren Ex Paddy (24) so flirty mit einer anderen zu sehen, ist zu viel für Edda. © RTL

Drama bei "Ex on the Beach": Edda macht Paddy und Alessa die Hölle heiß

Auch im Zimmer haben Paddy und Alessa (27) nicht lange Ruhe. Die Situation eskaliert. © RTL Fünf Minuten und eine Menge Süßholzraspeln später landen die beiden auch schon wild knutschend auf dem Sofa. "Wer sich bemüht, der wird schon irgendwann seine Belohnung dafür bekommen", fügt Edda hinzu. Doch auf Wolke sieben schwebt sie nicht lange. Als Paddy mit Alessa im Pool wild herumfummelt, platzt ihr der Kragen.

"Fi*k dich einfach! […] Du hast doch gesagt, du findest sie nicht gut, bist du bescheuert?", schreit sie ihren Ex zu dessen Unverständnis an. Dass sie kurz vorher ebenso intim mit Christian war, ist natürlich etwas ganz anderes. Das Drama versteht dieser übrigens überhaupt nicht: "Boar, das ist gerade Abturn von Edda für mich." Für Edda hingegen ist die Sache noch lange nicht durch, kaum sind die beiden vom Pool ins Zimmer geflüchtet, entscheidet sie sich auch dort hineinzustürmen. Diesmal allerdings mit gewaltiger Verstärkung im Schlepptau.