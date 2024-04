"Ex on the Beach" geht wieder los! Dann startet die neue Staffel - Diese Stars sind dabei

Die neue Staffel "Ex on the Beach" steht in den Startlöchern - und zum fünften Mal werden bereits bekannte Reality-Sternchen und "Normalos" dabei sein.

Von Florian Fischer

Mexiko - Es geht wieder los! Die neue Staffel "Ex on the Beach" steht in den Startlöchern - und zum fünften Mal werden bereits bekannte Reality-Sternchen und "Normalos" in der RTL+-Show mit ihren ehemaligen Affären und Ex-Partnern konfrontiert.

Im vergangenen Jahr zog unter anderem Reality-Dauerbrennerin Paulina Ljubas (27, M.) ein. (Archivbild) © RTL/Frank J. Fastner Die erste Folge wird am 7. Mai auf den Bildschirmen zu sehen sein. Dann wird das "Terror-Tablet" die Kandidaten wieder in Angst und Schrecken versetzen! Aber Vorsicht: Es soll sich um die "wildeste Staffel 'Ex on the Beach' seit immer handeln", wie der Kölner Streaminganbieter im Trailer bei Instagram bekannt gibt. Und auch die ersten Teilnehmer sind bereits bekannt - und zahlreiche Namen dürften Reality-TV-Liebhabern dabei schon ein Begriff sein. Ex on the Beach Jetzt knallt's zwischen Vanessa und Max: "Er hat ne andere gef*ckt" Unter anderem dabei: Ryan (21) und Edda (24) sowie Sina (26) und Paddy (23) aus der vergangenen "Are You The One?"-Staffel. Und auch aus dem vorherigen Jahr sind gleich zwei Paar dabei. Nämlich Juliette (22) und Barkin (28) sowie Cris und Steffi (26), die die Staffel 2022/23 aufgemischt haben. Doch es sind noch weitere Reality-TV-Stars bei "Ex on the Beach" am Start.

RTL+ zeigt die ersten Minuten der neuen Staffel bei Instagram

"Ex on the Beach": Zahlreiche Realitystars dabei