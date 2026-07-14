"Ex on the Beach"-Star gibt exklusive Einblicke hinter die Kulissen: "Jeder war mega abgefuckt"
Dresden/Stuttgart - Die aktuelle Staffel "Ex on the Beach" ist in vollem Gang. Bonny (25) hat gegenüber Trashkurs (gehört zu TAG24) ausgepackt und erklärt, was hinter den Kulissen der TV-Show wirklich passiert ist und was die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht gesehen haben.
Die 25-Jährige ist unter anderem eine der vielen Exen von Reality-Star Diogo Sangre (31). Dass er wohl früher oder später auch in die Villa einziehen würde, wurde schnell klar.
Allerdings hat sich darüber keiner so richtig gefreut, wie Bonny erzählte. "Er ist in die Villa gekommen, und jeder war mega abgefuckt, dass er da ist. Es wollte keiner mit ihm reden", erinnerte sich die Kellnerin.
Für die Zuschauerinnen und Zuschauer wirkte das allerdings nicht so. Gegenüber Trashkurs sprach Bonny aber aus, was die meisten sich nur dachten: "Man, scheiß Diogo."
Sie und der 31-Jährige teilen ebenfalls eine gemeinsame Vergangenheit. "Wir hatten wirklich was Lockeres", erklärte sie. Er habe sie dann aber plötzlich online überall entfernt, sei ihr entfolgt und habe ihr nicht mehr geantwortet.
Bei "Ex on the Beach" ergriff sie trotzdem die Initiative und suchte das Gespräch. Auch ein Kuss war zwischen den beiden gefallen. Dabei blieb es laut Bonny aber. Sie erteilte ihm eine Abfuhr und sagte: "Diogo hätte mehr gewollt, aber es ist halt Diogo."
Zwei Kandidaten sollen während der Dreharbeiten vergeben gewesen sein
Laut der 25-Jährigen waren zwei Kandidaten während der Dreharbeiten für das Dating-Format in einer Beziehung. So erzählte sie, dass einerseits Profisportler Marwin (32) und eine noch unbekannte Person in festen Händen waren. "Ich kann noch sagen, dass eine Kandidatin, die noch hereinkommt, in einer Beziehung war", verriet sie Trashkurs.
Bonny plauderte weiter aus dem Nähkästchen. Diogo soll tatsächlich nicht der unbeliebteste Kandidat gewesen sein. Marwin aus Düsseldorf kam bei den anderen wohl gar nicht gut an. "Man konnte mit ihm nicht reden. Über einfach jeden, der hereinkam, wusste er schon das komplette Leben. Damit machst du dich halt nicht beliebt", erinnerte sich Bonny.
Dass der 32-Jährige nach wenigen Tagen die Show wegen Krankheit frühzeitig verlassen musste, glaubte sie ebenfalls nicht. "Marwin war auf keinen Fall krank. Das Problem war einfach, dass niemand mit Marwin reden wollte", so die Kellnerin.
Die vermeintliche Freundin des 32-Jährigen soll sich nach der Show bei Bonny gemeldet haben. Er hatte seiner Freundin angeblich gesagt, dass er an einer Sport-TV-Show teilnehmen würde. Sie sei wohl auch der Grund gewesen, wieso Marwin in der Show niemandem körperlich nahegekommen ist.
Was wirklich war, werden wir wohl erst erfahren, wenn die Show in einigen Wochen zu Ende ist. Bis Ende September gibt es jeden Freitag auf RTL+ neue Folgen von "Ex on the Beach".
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Friederike Jacobitz; Screenshot/RTL+