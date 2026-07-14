14.07.2026 12:29 "Ex on the Beach"-Star gibt exklusive Einblicke hinter die Kulissen: "Jeder war mega abgefuckt"

Gegenüber Trashkurs hat Bonny jetzt ausgepackt, was hinter den Kulissen von "Ex on the Beach" wirklich lief und wer die anderen Kandidaten genervt hat.

Von Tamina Porada

Dresden/Stuttgart - Die aktuelle Staffel "Ex on the Beach" ist in vollem Gang. Bonny (25) hat gegenüber Trashkurs (gehört zu TAG24) ausgepackt und erklärt, was hinter den Kulissen der TV-Show wirklich passiert ist und was die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht gesehen haben.

Bonny (25) kommt aus Stuttgart und kannte vorab bereits einige bekannte Reality-Stars. © RTL / Friederike Jacobitz Die 25-Jährige ist unter anderem eine der vielen Exen von Reality-Star Diogo Sangre (31). Dass er wohl früher oder später auch in die Villa einziehen würde, wurde schnell klar. Allerdings hat sich darüber keiner so richtig gefreut, wie Bonny erzählte. "Er ist in die Villa gekommen, und jeder war mega abgefuckt, dass er da ist. Es wollte keiner mit ihm reden", erinnerte sich die Kellnerin. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer wirkte das allerdings nicht so. Gegenüber Trashkurs sprach Bonny aber aus, was die meisten sich nur dachten: "Man, scheiß Diogo." Ex on the Beach TV-Ex greift gesamte Reality-Branche richtig an: "Hier fi*** jeder mit jedem!" Sie und der 31-Jährige teilen ebenfalls eine gemeinsame Vergangenheit. "Wir hatten wirklich was Lockeres", erklärte sie. Er habe sie dann aber plötzlich online überall entfernt, sei ihr entfolgt und habe ihr nicht mehr geantwortet. Bei "Ex on the Beach" ergriff sie trotzdem die Initiative und suchte das Gespräch. Auch ein Kuss war zwischen den beiden gefallen. Dabei blieb es laut Bonny aber. Sie erteilte ihm eine Abfuhr und sagte: "Diogo hätte mehr gewollt, aber es ist halt Diogo."

Nachdem am Anfang laut Bonny (l.) niemand mit Diogo (31, r.) reden wollte, hatte sie die Initiative ergriffen. © Screenshot/RTL+

Diogo (31) gehört zu den bekanntesten Reality-Stars in Deutschland und war schon in unzähligen Shows dabei. © RTL / Friederike Jacobitz

Marwin (32) verließ "Ex on the Beach" nach wenigen Tagen, weil es ihm gesundheitlich nicht gut gegangen sein soll. © RTL / Daniel Alvarez Laut der 25-Jährigen waren zwei Kandidaten während der Dreharbeiten für das Dating-Format in einer Beziehung. So erzählte sie, dass einerseits Profisportler Marwin (32) und eine noch unbekannte Person in festen Händen waren. "Ich kann noch sagen, dass eine Kandidatin, die noch hereinkommt, in einer Beziehung war", verriet sie Trashkurs. Bonny plauderte weiter aus dem Nähkästchen. Diogo soll tatsächlich nicht der unbeliebteste Kandidat gewesen sein. Marwin aus Düsseldorf kam bei den anderen wohl gar nicht gut an. "Man konnte mit ihm nicht reden. Über einfach jeden, der hereinkam, wusste er schon das komplette Leben. Damit machst du dich halt nicht beliebt", erinnerte sich Bonny. Dass der 32-Jährige nach wenigen Tagen die Show wegen Krankheit frühzeitig verlassen musste, glaubte sie ebenfalls nicht. "Marwin war auf keinen Fall krank. Das Problem war einfach, dass niemand mit Marwin reden wollte", so die Kellnerin. Ex on the Beach Masken-Orgie in TV-Show: "Was euch in diesem Zimmer erwartet, ist nicht mehr normal" Die vermeintliche Freundin des 32-Jährigen soll sich nach der Show bei Bonny gemeldet haben. Er hatte seiner Freundin angeblich gesagt, dass er an einer Sport-TV-Show teilnehmen würde. Sie sei wohl auch der Grund gewesen, wieso Marwin in der Show niemandem körperlich nahegekommen ist.