Liebesglück sollte nicht halten: "Ex on the Beach"-Star Juliette Lau ist wieder Single

Leipzig - Sie hatte es mit Dating-Shows versucht, doch das Glück sollte im wahren Leben auf sie warten: Im Februar vergangenen Jahres machte " Ex on the Beach "-Star Juliette Lau die Beziehung zu ihrem Lucas öffentlich. Nach über einem Jahr nun die traurige Überraschung: Das Reality-TV-Sternchen ist wieder single.

Mit diesem Post meldete sich Juliette Lau am Freitag bei ihren Fans und gab das Ende ihrer Beziehung bekannt. © Montage: Screenshots/instagram.com/juicyjuuly

"Ihr habt sicher gemerkt, dass es mir in letzter Zeit nicht so gut ging und ich deshalb auch weniger gepostet habe", schrieb die Leipzigerin am Freitag in einer Instagram-Story. "Der Grund dafür ist, dass Lucas und ich uns getrennt haben."

Juliette hatte unter anderem bei "Are You The One?" und in "Heiratsmarkt" nach der Liebe gesucht. Ihren Lucas hatte sie schließlich jedoch nicht in einer Reality-Show, sondern im echten Leben kennengelernt. "Das Schönste kommt meist unerwartet", schrieb sie dann auch, als sie die Beziehung öffentlich machte.

Seither postete die Fitnesstrainerin, die auch auf Instagram aktiv ist, in unregelmäßigen Abständen süße Paar-Momente. Meist beim gemeinsamen Sport, mitunter aber auch bei gemeinsamen Erlebnissen wie Halloween, Weihnachten oder Urlauben.

Warum das Liebesglück nun ein Ende fand, bleibt unklar. "Die Gründe dafür möchte ich gerne privat halten und ich hoffe, ihr respektiert das", so Juliette weiter in ihrer Story.