Nach Kuss-Korb: Giuliano lässt diese Frau eiskalt im Bett sitzen
Mexiko - Kaum ist er bei "Ex on the Beach" angekommen, zeigt sich Giuliano auch direkt mal von seiner besten Seite. Als er im Bett bei Bonny nicht weiterkommt, wechselt er kurzerhand den Schlafplatz und versucht es bei der nächsten.
"Ich werde Bonny ein Paar Komplimente geben", so Giulianos Devise, nachdem er vor versammelter Mannschaft gestanden hatte, dass Asena eigentlich mehr seinem Typ entspricht.
Und tatsächlich schafft er es nicht nur, die Wogen wieder zu glätten, sondern sich auch noch den Platz neben seiner zweiten Wahl im Bett zu sichern. Blöd nur, dass er ihn mitten in der Nacht plötzlich gar nicht mehr will.
Der Grund: Bonny will ihm keinen Gutenachtkuss geben.
Mit den Worten "Ich muss kurz Wasser trinken gehen" verabschiedet er sich kurzerhand und gesellt sich dann doch lieber ins andere Zimmer zu Asena.
Der gesteht er dann, dass er gar keine Lust hat, wieder zu Bonny zu gehen, woraufhin er die Matratze direkt neben Asena einnimmt. "Ich komme einfach nie wieder", lacht Giuliano.
Sein Platz neben Bonny bleibt aber auch nicht lange leer und Gigi gesellt sich zu ihr. Nach etwas Kuscheln stellt Bonny am nächsten Morgen nochmal klar: "Wir sind einfach nur befreundet".
Mit Verlusten lernt die Brünette in der Villa zwangsläufig umzugehen, denn nach einigen intimen Momenten mit Laurenz entschied sich vor Giuliano auch dieser, zur nächsten Frau weiterzuziehen.
Doch nicht untreu? "Ich hab nicht viel Sex"-Rechtfertigung von Ex-Freund
Bella führt unterdessen ihren ganz eigenen Kampf mit ihrem Ex und Neuankömmling Chris.
"Ich bin eigentlich ein bisschen im Liebeskummer-Rausch", gesteht dieser, dass er Bella gern wieder zurück hätte und eigentlich nur dafür nach Mexiko gereist ist.
Bella sieht das etwas anders und weist ihn gleich bei der Ankunft zurecht: "Du laberst immer ziemlich viel Scheiße." Was folgt, ist eine hitzige Diskussion.
Zusammengefasst: Bella wirft Chris Untreue vor und der streitet es ab. "Ich hab nicht viel Sex, das ist nun mal so", rechtfertigt er sich.
Obwohl ihr klärendes Gespräch alles andere als gut gelaufen ist, trommelt Chris in der Villa direkt alle zusammen. Dort verkündet das Reality-Sternchen, dass er einzig für Bella da ist und macht seinem Ärger über einen Mit-Kandidaten direkt mal Luft.
"Du bist nur zweite Wahl, du Pisser", regt sich Chris über Lars auf, der es sich erdreistet hat, mit Bella über ihn zureden.
Folge 7 der siebten Staffel "Ex on the Beach" läuft ab sofort im Stream bei RTL+. Jeden Freitag wird eine neue Folge hochgeladen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/RTL+