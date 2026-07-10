Nach Kuss-Korb: Giuliano lässt diese Frau eiskalt im Bett sitzen

Mexiko - Kaum ist er bei " Ex on the Beach " angekommen, zeigt sich Giuliano auch direkt mal von seiner besten Seite. Als er im Bett bei Bonny nicht weiterkommt, wechselt er kurzerhand den Schlafplatz und versucht es bei der nächsten.

Erst kuschelt Giuliano mit Bonny. © Screenshot/RTL+

"Ich werde Bonny ein Paar Komplimente geben", so Giulianos Devise, nachdem er vor versammelter Mannschaft gestanden hatte, dass Asena eigentlich mehr seinem Typ entspricht.

Und tatsächlich schafft er es nicht nur, die Wogen wieder zu glätten, sondern sich auch noch den Platz neben seiner zweiten Wahl im Bett zu sichern. Blöd nur, dass er ihn mitten in der Nacht plötzlich gar nicht mehr will.

Der Grund: Bonny will ihm keinen Gutenachtkuss geben.

Mit den Worten "Ich muss kurz Wasser trinken gehen" verabschiedet er sich kurzerhand und gesellt sich dann doch lieber ins andere Zimmer zu Asena.

Der gesteht er dann, dass er gar keine Lust hat, wieder zu Bonny zu gehen, woraufhin er die Matratze direkt neben Asena einnimmt. "Ich komme einfach nie wieder", lacht Giuliano.

Sein Platz neben Bonny bleibt aber auch nicht lange leer und Gigi gesellt sich zu ihr. Nach etwas Kuscheln stellt Bonny am nächsten Morgen nochmal klar: "Wir sind einfach nur befreundet".

Mit Verlusten lernt die Brünette in der Villa zwangsläufig umzugehen, denn nach einigen intimen Momenten mit Laurenz entschied sich vor Giuliano auch dieser, zur nächsten Frau weiterzuziehen.