TV-Ex greift gesamte Reality-Branche richtig an: "Hier fi*** jeder mit jedem!"

Sayulita (Mexiko) - Ein Neuzugang aus der Schweiz mischt in der sechsten Folge " Ex on the Beach " die Villa auf - sowohl die Frauen als auch die Männer. Und auch zwischen zwei Exen kracht es gewaltig.

Asena (29) rechnet mit ihrem Ex-Lover ab. © Screenshot RTL

Zwischen den Ex-Partnern Christos (33) und Asena kriselt es weiter. Ihm gefällt nämlich gar nicht, dass die 29-Jährige vor seinen Augen mit anderen Männern flirtet.

"Und wenn ich am Arsch von zehn Typen bin, es kann dir doch egal sein", hält Asena stark dagegen.

Das prallt allerdings komplett an ihrem Ex ab, der als Reaktion eine abwertende Aussage nach der anderen von sich gibt: "Nicht jeder kommt aus der Bubble und vögelt mit jedem. Ich glaube jeder da draußen versteht es, außer natürlich eure Bubble, weil hier fi*** jeder mit jedem untereinander!"

Das scheint weder bei Asena und den anderen Teilnehmenden noch der RTL-Produktion sonderlich gut anzukommen, denn kurz darauf flattert eine Aufgabe ins Haus: Asena muss sich entscheiden, ob sie ihren Ex für eine Party nur mit ihrer "Bubble" zurück nach Deutschland schickt.

Da muss die 29-Jährige natürlich nicht lange überlegen und besiegelt Christos' Abschied. Die Trauer der anderen hält sich in Grenzen: "Lass ihm helfen mit Packen, dann geht's schneller mit Alkohol." Adios!