Fuckboy will Gefühle von Frau schützen - die rastet plötzlich aus: "Wer hat dir in dein Hirn geschissen?"

Sayulita (Mexiko) - Die aktuelle Staffel " Ex on the Beach " ist in vollem Gange und damit auch Gigis (26) Flirt- und Baggerversuche. Die kommen allerdings nicht bei allen Frauen gut an.

Gigi (26) will die Fronten klären. © Screenshot/RTL+

Nach einer intensiven gemeinsamen Nacht sucht der Gigolo das Gespräch mit seiner aktuellen Angebeteten Shima (33).

"Ich steh voll auf dich, ich will dich weiter kennenlernen, aber ich bin immer noch frisch aus einer Beziehung raus", drückt der 26-Jährige kurz auf die Bremse. "Also ganz, ganz entspannt."

Eigentlich ja löblich, dass er Klarheit schafft. Bei Shima kommt die Ansage allerdings alles andere als gut an, sodass sie sofort an die Decke geht.

"Denkst du, ich bin jetzt voll verliebt in dich? Bist du blöd? Wer denkst du, wer du bist? Das ist für mich ein Thema, das ist nicht mal in meinen Kopf gekommen", stößt sie ihn vor die Stirn. "Wer hat dir denn in dein Hirn geschissen, jetzt mal ohne Scheiß?"

Und weiter: "Die Typen, die ich normalerweise date, sind 'ne ganz andere Liga. Voll Ick."

Gleichzeitig weist sie Gigi trotzdem auf ihre weiterhin bestehende monogame Vereinbarung hin: "Trotzdem heißt das nicht, dass du machen kannst, was du willst!"