Gigi hat Sex im Pool, will danach mit anderer Frau intim werden: "Wir sind nicht in einem Priester-Format!"
Sayulita (Mexiko) - Als hätten sie monatelangen Liebes-Entzug ... So zumindest verhalten sich einige Kandidaten bei "Ex on the Beach". Mittendrin, wer hätte es gedacht: Gigi Birofio (26), der aber glücklicherweise nicht alles bekommt, was er gern hätte.
Gigi, der am Vortag Pool-Sex mit Kathi (31) hatte, hat sich von der Düsseldorfer Blondine schon wieder verabschiedet. Er sei "nicht hier, um die Liebe zu finden, sondern um Spaß zu haben". Und macht Shima (33) klar: "Wir sind nicht in einem Priester-Format. Was glaubst du, wo du bist?"
In der folgenden Nacht kuscheln die beiden zwar, doch es läuft nichts unter der Bettdecke. Zu Gigis Leidwesen: "Ich hab auf cool gemacht, obwohl ich horny war. Was da unten ging, war Katastrophe - ich bin noch nie so hart mit so einem Ständer eingeschlafen."
Shima ist zudem eine von sechs und damit von allen aktuellen Villa-Ladys, die mehr oder weniger intensiven Kontakt mit Diogo Sangre (31) gepflegt haben. Der Tätowierer ist zurück bei EOTB!
"Ich hab damit gerechnet, dass die ein oder andere hier ist. Ich bin mit allen cool so", so der Kölner, der mit seiner Einschätzung ziemlich allein dasteht. Besonders das Aufeinandertreffen mit Siria (25), die er wegen eines TV-Formats geghostet und nach dem Dreh blockiert haben soll, verläuft wenig harmonisch.
"Kennst du Frauen, die Freundschaft+ waren und hier Welle?", ist er von der Kosmetikerin genervt. Doch vor allem Gigis Flirt Shima ist eine gelungene Abwechslung für den Kölner.
Ex on the Beach (RTL+): Laurenz fühlt bei Asena vor
Laurenz (24) bekam in der 2. Folge einen B***job von Bonny (25), hängt jetzt aber Asena (29) am Rockzipfel. "Vielleicht stört sie das, wenn sie mich mit wem anderes sieht." Ja, Laurenz, VIELLEICHT, wenn man in der Nacht zuvor gemeinsamen sexuellen Kontakt hatte. VIELLEICHT stört sie das dann.
Für Bonny hingegen war das orale Schäferstündchen nicht der Rede wert: "Ich bin froh, dass ich keinen Sex hatte, das hätte ich bereut."
Das Terror Tablet schickt Asena und Laurenz auf ein Date. Er sagt, sich nach der Trennung von Brenda Brinkmann (22) noch nicht wieder emotional binden zu können. Und Asena wolle die Sache mit ihm langsam angehen. Das passt also schon mal. Doch dann kündigt sich seine 22-jährige Ex an, die RTL-Show zu betreten.
Übrigens: Weil Michelle (25) am wenigsten Gas gibt, wirft das Terror Tablet sie raus.
Folge 3 der 7. Staffel "Ex on the Beach" läuft ab sofort im Stream bei RTL+. Jeden Freitag wird eine neue Folge hochgeladen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+