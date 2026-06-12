Gigi hat Sex im Pool, will danach mit anderer Frau intim werden: "Wir sind nicht in einem Priester-Format!"

Sayulita (Mexiko) - Als hätten sie monatelangen Liebes-Entzug ... So zumindest verhalten sich einige Kandidaten bei " Ex on the Beach ". Mittendrin, wer hätte es gedacht: Gigi Birofio (26), der aber glücklicherweise nicht alles bekommt, was er gern hätte.

Gigi (26) ärgert sich, nicht zum Zug zu kommen. © Screenshot RTL+

Gigi, der am Vortag Pool-Sex mit Kathi (31) hatte, hat sich von der Düsseldorfer Blondine schon wieder verabschiedet. Er sei "nicht hier, um die Liebe zu finden, sondern um Spaß zu haben". Und macht Shima (33) klar: "Wir sind nicht in einem Priester-Format. Was glaubst du, wo du bist?"

In der folgenden Nacht kuscheln die beiden zwar, doch es läuft nichts unter der Bettdecke. Zu Gigis Leidwesen: "Ich hab auf cool gemacht, obwohl ich horny war. Was da unten ging, war Katastrophe - ich bin noch nie so hart mit so einem Ständer eingeschlafen."

Shima ist zudem eine von sechs und damit von allen aktuellen Villa-Ladys, die mehr oder weniger intensiven Kontakt mit Diogo Sangre (31) gepflegt haben. Der Tätowierer ist zurück bei EOTB!

"Ich hab damit gerechnet, dass die ein oder andere hier ist. Ich bin mit allen cool so", so der Kölner, der mit seiner Einschätzung ziemlich allein dasteht. Besonders das Aufeinandertreffen mit Siria (25), die er wegen eines TV-Formats geghostet und nach dem Dreh blockiert haben soll, verläuft wenig harmonisch.

"Kennst du Frauen, die Freundschaft+ waren und hier Welle?", ist er von der Kosmetikerin genervt. Doch vor allem Gigis Flirt Shima ist eine gelungene Abwechslung für den Kölner.