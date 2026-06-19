Masken-Orgie in TV-Show: "Was euch in diesem Zimmer erwartet, ist nicht mehr normal"
Sayulita (Mexiko) - Das Drama um Gigi Birofio (26) und die unerreichbare Shima (33) nimmt bei "Ex On The Beach" weiter seinen Lauf. Weil sie ihn nicht schnell genug ranlässt, verliert der Ober-Macho die Geduld und stürzt sich zum wiederholten Mal in ein sexuelles Abenteuer mit altbekannten Gesichtern.
Weil ihm das vom Terror Tablet arrangierte Date seiner Angebeteten und deren Ex-Flamme Diogo (31) schlichtweg zu lange dauert, verkriecht sich der sexuell frustrierte Gigi gemeinsam mit Laurenz (24), Bonny (25) und Kathi (31) wieder einmal in den Schlafsaal.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Quartett in dieser Konstellation zwischen den Laken vergnügt. Schon in der ersten Nacht tauschten die vier feuchtfröhlich Körperflüssigkeiten aus.
Dieses Mal setzen sie aber noch einen drauf: Die kreative Bonny kommt auf die Idee, zwei Wrestlingmasken mit ins Spiel zu bringen, die von Laurenz und Gigi neugierig in Gebrauch genommen werden.
Anschließend folgt der übliche Ablauf von Küssen, Fummeln und mehr, der selbstverständlich auch Schaulustige anlockt. "Was euch in diesem Zimmer erwartet, ist nicht mehr normal. Ich bin schockiert", warnt Siria (25) ihre Mitstreiter vor.
Nur Shima weiß bislang noch nicht, was in der oberen Etage so vor sich geht: "Wenn da jetzt was zwischen Gigi und Kathi passiert ist, wäre die ganze Sache für mich komplett gegessen."
EOTB: Gigi muss sich zwischen Shima und Kathi entscheiden
Erst durch ihren Date-Partner Diogo erfährt die 33-Jährige von Gigis erneutem Fehltritt. Wutentbrannt stellt sie den Stuttgarter zur Rede, der jedoch beteuert: "Ich hab’ doch gar nicht gef***t, wir waren nur maskiert."
Seine Strafe folgt prompt am nächsten Morgen: Das Terror Tablet zwingt den 26-Jährigen, sich zwischen Shima und Kathi zu entscheiden.
"Das war ganz einfach für mich: Mit Kathi bin ich gut, aber Shima will ich kennenlernen", kickt Gigi damit die Blondine, mit der er mehrfach in der Villa Sex hatte, eiskalt raus.
"Weil ich auf Toxizität stehe, weil ich auf diese Spielchen stehe, weil ich sie will", stellt der Gigolo klar.
Und Shima? Die ist froh über ihren Verbleib. Ganz im Gegensatz zu Kathi, die sich auf ihr Äußeres reduziert fühlt: "Eigentlich möchte ich auch ganz gern mal richtig lieb gehabt werden."
Folge 4 der siebten Staffel "Ex on the Beach" läuft ab sofort im Stream bei RTL+. Jeden Freitag wird eine neue Folge hochgeladen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+ (2)