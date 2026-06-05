Spaß zu viert in der ersten Nacht: "Wie knutschen, nur an anderen Stellen"

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Die Ex-Couples sind gerade erst in der "Ex on the Beach"-Villa eingezogen und schon werden eine Menge Körperflüssigkeiten ausgetauscht.

Von Lisa Marie Peisker

Mexiko - Und immer wenn man denkt, Reality-TV könne einen nicht mehr erschüttern, kommt eine neue Folge "Ex on the Beach" raus. Die Ex-Couples sind gerade erst in ihre Villa eingezogen und schon werden eine Menge Körperflüssigkeiten ausgetauscht.

Laurenz (24) genießt sichtlich.
Laurenz (24) genießt sichtlich.  © Screenshot/RTL+

Allen voran Gigi (26) und Kathi (31), die sich direkt in der ersten Nacht sexuell ordentlich austoben. Das scheint ein zweites Paar in dem gemeinschaftlichen Schlafraum zum Nachlegen zu animieren. Denn auch Laurenz (24) und Bonny (25) lassen im Nachbarbett nichts anbrennen.

"Bonny und ich sind uns auf jeden Fall für die erste Nacht schon ziemlich nah gekommen", erzählt der Influencer aus Köln am nächsten Morgen.

Als ihm blüht, dass der nächtliche Blowjob wohl nicht die beste Idee war, rudert er direkt zurück: "Oralverkehr zählt für mich nicht als Sex. Das ist quasi wie knutschen, nur an anderen Stellen." Man kann es sich auch schönreden.

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Die gemeinsame nächtliche Erfahrung scheint zumindest die Männer auf irgendeine Art zusammengeschweißt zu haben. Im anschließenden Gespräch öffnet sich Laurenz, dass er sich nie selbst befriedige. Gigi ist fassungslos und versucht ihm zu erklären, was er da verpasst.

Getreu dem Motto 'learning by doing' schlägt der Stuttgarter vor: "Wenn wir hier draußen sind, dann holen wir uns mal einen runter." Natürlich nicht gegenseitig, versteht sich.

Gleich doppelt ging es in der ersten Nacht ab.
Gleich doppelt ging es in der ersten Nacht ab.  © Screenshot/RTL+

Sex im Pool: Zuschauer willkommen

Weder die Kameras noch ihre Mit-Kandidaten stören Kathi und Gigi bei ihrer nicht mehr ganz so privaten Zweisamkeit im Pool.
Weder die Kameras noch ihre Mit-Kandidaten stören Kathi und Gigi bei ihrer nicht mehr ganz so privaten Zweisamkeit im Pool.  © Screenshot/RTL+

Wer jetzt meint, das ist genug Stoff für eine Folge, hat sich gewaltig geschnitten.Denn Gigi lässt auch überhaupt nichts anbrennen und macht sich gleich am zweiten Tag an die zweite Frau alias seine Ex-Freundin ran.

Shima (33) ist auch gar nicht abgeneigt, stellt aber klar, dass sie erobert werden will.Gigis Problem: "Wenn ich jetzt bei Shima Attacke mache, dann muss ich bei Shima bleiben." Und wo bleibt denn da der Spaß?

Na ja, der wird dann doch weiterhin mit Kathi vollzogen. Im Pool. Vor allen anderen. Direkt nach einem Gespräch mit Shima. Diese ist fassungslos. "Ich bin traumatisiert, wo bin ich nur gelandet?"

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Im Anschluss versucht Gigi noch zu beschwichtigen: "Ich mag dich sehr. Nicht, wie ich eine Erdbeere mag, sondern wirklich sehr." Wie philosophisch. Doch ob das reicht? Gigi vermutet, dass der Zug abgefahren ist.

Das große Finale.
Das große Finale.  © Screenshot/RTL+
Shima (33) will nicht die zweite Wahl sein.
Shima (33) will nicht die zweite Wahl sein.  © Screenshot/RTL+

Folge 2 der siebten Staffel "Ex on the Beach" läuft ab sofort im Stream bei RTL+. Jeden Freitag wird eine neue Folge hochgeladen.

Titelfoto: Montage: Screenshot/RTL+

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