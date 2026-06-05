Spaß zu viert in der ersten Nacht: "Wie knutschen, nur an anderen Stellen"

Mexiko - Und immer wenn man denkt, Reality-TV könne einen nicht mehr erschüttern, kommt eine neue Folge " Ex on the Beach " raus. Die Ex-Couples sind gerade erst in ihre Villa eingezogen und schon werden eine Menge Körperflüssigkeiten ausgetauscht.

Laurenz (24) genießt sichtlich. © Screenshot/RTL+

Allen voran Gigi (26) und Kathi (31), die sich direkt in der ersten Nacht sexuell ordentlich austoben. Das scheint ein zweites Paar in dem gemeinschaftlichen Schlafraum zum Nachlegen zu animieren. Denn auch Laurenz (24) und Bonny (25) lassen im Nachbarbett nichts anbrennen.

"Bonny und ich sind uns auf jeden Fall für die erste Nacht schon ziemlich nah gekommen", erzählt der Influencer aus Köln am nächsten Morgen.

Als ihm blüht, dass der nächtliche Blowjob wohl nicht die beste Idee war, rudert er direkt zurück: "Oralverkehr zählt für mich nicht als Sex. Das ist quasi wie knutschen, nur an anderen Stellen." Man kann es sich auch schönreden.

Die gemeinsame nächtliche Erfahrung scheint zumindest die Männer auf irgendeine Art zusammengeschweißt zu haben. Im anschließenden Gespräch öffnet sich Laurenz, dass er sich nie selbst befriedige. Gigi ist fassungslos und versucht ihm zu erklären, was er da verpasst.

Getreu dem Motto 'learning by doing' schlägt der Stuttgarter vor: "Wenn wir hier draußen sind, dann holen wir uns mal einen runter." Natürlich nicht gegenseitig, versteht sich.