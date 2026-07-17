"Hast 0,0 Prozent Männlichkeit": Ex-Freundin rechnet brutal in Show ab
Mexiko - Endlich ist die Begegnung gekommen, auf die wohl alle bei "Ex on the Beach" gewartet haben. Laurenz muss sich seiner Vergangenheit mit Brenda stellen. Doch dieses Gespräch hat es in sich.
"Boah die ist aber wütend, das sehe ich doch schon", prophezeit Laurenz nichts Gutes, als er seine Ex sieht.
Damit soll er recht behalten, denn kaum angekommen, legt Brenda richtig los. Warum sie so sauer ist? "Du bist mir in der Beziehung fremdgegangen." Laurenz sei mit seinen Jungs in Madrid gewesen "und hast da eine Spanierin gef***t", wirft ihm Brenda an den Kopf.
Dieser streitet den Vorwurf vehement ab. "Ich schwöre, das stimmt nicht."
Doch einmal in Fahrt gibt es für Brenda nur einen Weg: nach vorn. Immer weiter schimpft sie auf Laurenz ein, dann kippt die Stimmung komplett.
"Du hast 0,0 Prozent Männlichkeit und du bist genau das, was dein Vater immer von dir gesagt und gehalten hat. Ein Nichts, ein Niemand", prescht sie hervor.
Laurenz ist sichtlich getroffen und scheint einfach nur darauf zu hoffen, dass die Situation zu Ende geht. "Es ist echt übel, so was zu hören, das sind schwere Worte", sagt er den Tränen nah.
Die Diskussion der beiden ist zwischenzeitlich so laut, dass sogar die anderen in der Villa Brocken davon mitbekommen. "Die nimmt den auseinander", resümiert Bella und liegt damit gar nicht mal so falsch.
Ex-Freund markiert sein Revier: "Weil keiner die will"
Die tägliche Dosis aufgeblasener Männeregos bleibt natürlich auch nicht aus. Kaum ist Chris hereingekommen und hat der versammelten Truppe klargemacht, dass er seine Ex Bella zurückwill, klärt ihn sein Kumpel Diogo auch schon über das Geschehene auf.
"Gestern hat die geweint, weil keiner die will und alle dich kennen", erzählt Diogo. Verwundert darüber ist Chris absolut nicht: "Natürlich geht ihr nicht auf Attacke. […] Ihr wisst ganz genau, das war meine Frau."
Lediglich bei Lars hat er seine Bedenken. Doch wenn das passieren sollte, dann ist endgültig aus, prophezeit Chris.
Das wäre Diogo eigentlich ganz recht, denn er stellt sich an der Seite seines Kumpels auch eher eine "reifere" Frau vor.
Bella schließt ein Comeback unter anderem wegen seines toxischen Verhaltens in der Vergangenheit weiterhin aus. "Er ist ja auch der Meinung, dass ich ohne ihn nichts bin", erzählt sie niemand geringerem als Lars.
Folge 8 der siebten Staffel "Ex on the Beach" läuft ab sofort im Stream bei RTL+. Jeden Freitag wird eine neue Folge hochgeladen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/RTL+