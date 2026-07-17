"Hast 0,0 Prozent Männlichkeit": Ex-Freundin rechnet brutal in Show ab

Mexiko - Endlich ist die Begegnung gekommen, auf die wohl alle bei " Ex on the Beach " gewartet haben. Laurenz muss sich seiner Vergangenheit mit Brenda stellen. Doch dieses Gespräch hat es in sich.

Nach diesem Gespräch wird klar, warum Laurenz so viel Angst vor der Ankunft von Brenda hatte. © Screenshot/RTL+

"Boah die ist aber wütend, das sehe ich doch schon", prophezeit Laurenz nichts Gutes, als er seine Ex sieht.

Damit soll er recht behalten, denn kaum angekommen, legt Brenda richtig los. Warum sie so sauer ist? "Du bist mir in der Beziehung fremdgegangen." Laurenz sei mit seinen Jungs in Madrid gewesen "und hast da eine Spanierin gef***t", wirft ihm Brenda an den Kopf.

Dieser streitet den Vorwurf vehement ab. "Ich schwöre, das stimmt nicht."

Doch einmal in Fahrt gibt es für Brenda nur einen Weg: nach vorn. Immer weiter schimpft sie auf Laurenz ein, dann kippt die Stimmung komplett.

"Du hast 0,0 Prozent Männlichkeit und du bist genau das, was dein Vater immer von dir gesagt und gehalten hat. Ein Nichts, ein Niemand", prescht sie hervor.

Laurenz ist sichtlich getroffen und scheint einfach nur darauf zu hoffen, dass die Situation zu Ende geht. "Es ist echt übel, so was zu hören, das sind schwere Worte", sagt er den Tränen nah.

Die Diskussion der beiden ist zwischenzeitlich so laut, dass sogar die anderen in der Villa Brocken davon mitbekommen. "Die nimmt den auseinander", resümiert Bella und liegt damit gar nicht mal so falsch.