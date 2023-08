29.08.2023 07:20 918 Jetzt knallt's zwischen Vanessa und Max: "Er hat ne andere gef*ckt"

Eigentlich hatte nach "Ex on the Beach" alles so harmonisch zwischen Vanessa und Max ausgesehen. Doch jetzt brodelt es gewaltig.

Von Luisa Buck

Hamburg/Köln - Eigentlich hatte nach "Ex on the Beach" alles so harmonisch zwischen Vanessa (27) und Max (27) ausgesehen. Doch jetzt brodelt es gewaltig. Vanessa und Max (beide 27) lernten sich bei "Ex on the Beach" kennen - doch sie wurden kein Paar. © Screenshot/Instagram/max_wilschrey, vanessita_x (Bildmontage) Die beiden Reality-TV-Stars waren als Couple aus der diesjährigen Staffel hervorgegangen: Bei Instagram verkündeten sie aber nach dem Finale, kein Paar geworden zu sein. Während Vanessa nur davon sprach, dass sie einfach nicht aus der ersten Kennenlernphase herausgekommen seien - ließ Max durchblicken, dass nicht er den Schlussstrich gezogen habe. Er hätte sich gewünscht, Vanessa weiter kennenzulernen, erklärte er in seinem Statement. Doch die 27-Jährige sei ihm manchmal wie ein "Eisblock" vorgekommen. Eine Aussage - die Vanessa so nicht auf sich sitzen lassen wollte. Ex on the Beach Nach "Ex on the Beach": Wie ging es für Vanessa und Max weiter? In einer aktuellen Story überraschte sie jetzt, indem sie noch einmal zum Rundumschlag gegen Max ausholte ... Vanessa stellt ihre Sicht der Dinge klar Die Reality-TV-Stars hatten "Ex on the Beach" als Couple verlassen. © Screenshot/Instagram/max_wilschrey, vanessita_x (Bildmontage) "Thema Max: Nein, wir waren nicht ansatzweise in einer Beziehung!", erklärte sie nun noch einmal deutlich. Schließlich hatte der Kölner auch erklärt, dass er sich manchmal nicht sicher gewesen sei, was das zwischen ihm und Vanessa eigentlich gewesen sei. Doch für Vanessa scheint es zumindest in der Frage keinerlei Klärungsbedarf mehr zu geben: "Der Max hat sich das ganze versaut", so Vanessa. Eigentlich habe sie sich nicht weiter zu dem Thema äußern wollen. Aber jetzt erklärte sie: "Er hat ne andere gef*ckt! Jetzt wisst Ihr das." Sich dann auch noch öffentlich von ihm anhören zu müssen, dass sie ein "Eisblock" gewesen sei, habe nun das Fass zum Überlaufen gebracht. "Bist du bescheuert, oder was?", richtete sie ihre Worte anschließend noch einmal direkt an Max. Ex on the Beach Ex on the Beach: Gangbang zu fünft! "Tür aufgemacht und mega geschockt" Und seine öffentliche Antwort wird wohl nicht lange auf sich warten lassen. "Morgen kommt ein ausführliches Statement!!", kündigte der wiederum in seiner Story an. Und weiter: "Dann versteht Ihr 'Eisblock' eindeutig." Bleibt nur die Frage, ob das dann bereits das Ende oder nur der Anfang dieser Schlammschlacht ist.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/max_wilschrey, vanessita_x (Bildmontage)