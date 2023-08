Nach "Ex on the Beach": Wie ging es für Vanessa und Max weiter?

Hamburg/Köln - Bei " Ex on the Beach " wurde nicht nur gestritten, sondern auch viel geknutscht: Als vielversprechendes Couple zogen auch Vanessa (27) und Max (27) ins Finale ein. Doch wie ging es nach der Show für die beiden weiter?

Max und Vanessa (beide 27) dateten sich auch nach "Ex on the Beach". Doch wie ging es dann weiter? © Screenshot/Instagram/max_wilschrey, vanessita_x (Bildmontage)

Vor allem Max hatte zum Ende der Show wohl so einige Schmetterlinge im Bauch.

"Ich will sie auch draußen weiter kennenlernen", erklärte er, bevor er für Vanessa ein romantisches Bad in der Date-Cabana einließ. Und auch Vanessa schien da gar nicht so abgeneigt zu sein - auch wenn sie nach dem gemeinsamen Bad lieber nicht im "Sex on the Beach"-Raum schlafen wollte.

Vor allem über Vanessas Beziehungsstatus wurde zuletzt viel gemunkelt. Denn die Hamburgerin zog es auffällig oft nach Köln (Max' Wohnort), außerdem deutete sie immer wieder an, dass es möglicherweise einen neuen Mann in ihrem Leben gebe.

Nach dem Finale der aktuellen "Ex on the Beach"-Staffel dürfen sich die Teilnehmenden nun auch ganz offiziell zu ihrem Beziehungsstatus äußern. Max und Vanessa kündigten ihren Followern jeweils an, schon bald Näheres verraten zu wollen. Doch schon am Mittwoch teaserte Max in seiner Instagram-Story an: "Mit mir und Vanessa ging es nach der Show weiter. Auf jeden Fall deutlich weiter als mit Marwin, so viel kann ich sagen." Denn ihr "Are You The One"-Couple Marwin hatte Vanessa nach der Show nicht mehr weiter kennengelernt.

Max postete dagegen in seiner Story zahlreiche Fotos, die den Fußballer und die Masseurin bei gemeinsamen Dates und in vertrauten Posen zeigten. Doch sind die beiden nun tatsächlich ein Paar?