25.07.2023 Neuer EOTB-Single macht die Frauen irre: "Ich will den einfach nur b*****"

Nicht ein oder zwei, sondern drei: In der diesjährigen "Ex on the Beach"-Staffel darf sich Paulina (26) über zahlreiche Exfreunde "freuen". So auch in Folge 14.

Von Annika Rank

Mexiko - Nicht ein oder zwei, sondern drei: In der diesjährigen "Ex on the Beach"-Staffel darf sich Paulina (26) über mehr Exfreunde "freuen" als alle anderen Teilnehmer. Und der Neueste im Bunde lässt in Folge 14 wahrlich nichts anbrennen. Die Streitereien zwischen Yasin (31) und Paulina (26) hören einfach nicht auf. © Screenshot/RTL+ Vor dessen Ankunft müssen aber erst noch die Geschehnisse des Vorabends rekonstruiert werden. Zur Erinnerung: Auf der Tanzfläche wurde Yasin (31) die Unterhose seiner Ex Paulina zugeworfen, welche er daraufhin "Rockstar-mäßig" in den Mund nahm. Der 31-Jährige versucht sich rauszureden: "Ohne Witz, ich dachte das ist (die Unterhose) von Maurice oder so! Wie kackendreist ist das denn?". Und er macht seiner Ex klar, dass sie endlich mit dem Gestichel und der Sabotage zwischen ihm und Carina (24) aufhören soll. Paulina mimt die Unschuldige. So auch bei der Ankunft ihres ehemaligen Liebhabers Germain (24, bekannt aus "Are You The One?"), der ihr vorwirft, eine "schwarze Seele" zu besitzen, der "Teufel" zu sein und ihm Gefühle vorgespielt zu haben. Paulina weist die Anschuldigungen wie gewohnt von sich und behauptet, kurz vor der Show alles eigentlich bereits mit ihm geklärt zu haben. Ex on the Beach Partynacht eskaliert: "Die haben Sex im Sex-on-the-Beach-Room!" Unterdessen ist Anastasia (23) hin und weg von dem charmanten Neuzugang: "Das Terror Tablet ist mal ganz kurz zum Sexgott geworden und hat meine Gebete erhört. (...) Ich werd zum Geier jetzt. Ich will den einfach nur b*****." Nachdem es bei einer Strand-Party zum Kuss zwischen den beiden gekommen ist und sie ihren Ex Maurice (27) mit den Worten "Ich will erstmal Germain f*****" abblitzen lassen hat, geraten die Expartner aneinander. "Du gibst dich hier wie 'ne Bitch", wirft er ihr vor, woraufhin die Sache zwischen den beiden ein für alle Mal beendet zu sein scheint. Anastasia (23) möchte mit Germain (24) in den "Sex on the Beach"-Room gehen. © Screenshot/RTL+ Die beiden fackeln nicht lange. © Screenshot/RTL+ "Love Island" meets "Ex on the Beach": Bocc will Carina für sich gewinnen Bocc (24) möchte Carina (24) zurückerobern ... © Screenshot/RTL+ Als Nächstes werden Maurice, Paulina und Carina an den Strand geschickt, um den ehemaligen "Love Island"-Teilnehmer und Carinas Ex-Flirt Bocc (24) in Empfang zu nehmen. Der nimmt nicht an der Show teil, um Rache zu nehmen, sondern um es erneut bei der Blondine zu versuchen. Inzwischen bereue er es nämlich, sich bei "Love Island" nicht für sie entschieden zu haben. Carina freut sich, ihn zu sehen - ein bisschen zu sehr, wie Paulina mit Adleraugen feststellt und Bocc sofort von der Dreicksgeschichte mit Yasin berichtet. Ex on the Beach Krasse Fremdgeh-Vorwürfe bei Liebesdreieck-Reunion: "Wie fake kann man sein?" "Allein schon ihr Ego wird das nicht abkönnen, ihn links liegen zu lassen", meint sie - und nutzt die Zeit, in der Carina und Bocc auf ein Date geschickt werden, um Yasin vom gut aussehenden und heißen Neuzugang vorzuschwärmen. Und ihr Plan geht auf: "Wenn sie (Carina) was macht, würde sie mich schon f*****", bekommt es der sonst so coole Yasin nämlich mit der Angst zu tun. "Jetzt bin ich angreifbar." Doch er hat sich umsonst Sorgen gemacht: Carina und Bocc kommen zwar gutgelaunt und Arm in Arm vom Date wieder, die 24-Jährige drückt Yasin aber direkt zur Begrüßung einen vielsagenden Kuss auf den Mund und versichert ihm ihre Loyalität. Glück gehabt! ... worüber die sich sehr zu freuen scheint. © Screenshot/RTL+ Vanessa will es noch mal mit Marwin versuchen - doch er glaubt ihr nicht Sollen Marwin (25) und Vanessa (27) ihrer Beziehung eine zweite Chance geben? © Screenshot/RTL+ In der Villa beginnt es unterdessen wieder zwischen Vanessa und Marwin (25) zu funken. Und um ihre Ernsthaftigkeit zu testen, stellt das Terror Tablet die 27-Jährige auch sofort auf die Probe: Wer muss die Show verlassen? Marwin oder Mike (23)? Vanessa entscheidet sich gegen ihren Flirt Mike, woraufhin Marwin das klärende Gespräch mit seiner Ex sucht: Für ihn habe ihre Entscheidung durchaus Bedeutung und er will wissen, ob es für die beiden nach der Show eine zweite Chance geben kann. Sie versucht ihm zwar zu versichern, es ernst mit ihm zu meinen und nach wie vor "geflashed" von ihm zu sein, aber er kauft ihr den plötzlichen Sinneswandel nicht ab: "Das glaub ich dir nicht. Du bist ein geschlossenes Buch." Trotzdem wollen sich die beiden weiterhin locker kennenlernen. Germain hat sich an Anastasia sattgesehen und streckt seine Fühler nach Jessi (22) aus, die auch sofort bereitwillig auf die Flirtversuche des selbsternannten "Wolfs" eingeht: Die beiden küssen sich vor versammelter Gruppe. Dann meldet sich plötzlich das Terror Tablet mit der nächsten Wahl: Die Frauen sollen entscheiden, ob Sasa (24) oder Germain die Villa verlassen müssen. Erst Anastasia, jetzt Jessi (22): Germain fühlt sich pudelwohl in der Villa. © Screenshot/RTL+ Folge 14 von "Ex on the Beach" gibt es ab sofort im Stream bei RTL+ zu sehen. Neue Episoden erscheinen immer dienstags.

Titelfoto: Montage Screenshot/RTL+