TV-Gigolo lässt bei Ex-Flamme nichts anbrennen: "Wie eine Schwester ... nur mit reinstecken"
Mexiko - In der Auftaktfolge zur siebten Staffel von "Ex on the Beach" kehren einige bekannte Gesichter an den mexikanischen Strand zurück.
Gigi Birofio (27), der 2020 in der allerersten EOTB-Staffel Berühmtheit erlangte, ist zurück - und mit ihm in der ersten Folge bereits zwei Frauen, die er einst "kennengelernt" hat.
Da wäre beispielsweise Kathi (31), die nach ihrer "Are You The One?"-Teilnahme vor einigen Jahren mit dem berüchtigten Gigolo angebandelt hatte.
Der 27-Jährige begrüßt seine Ex-Flamme direkt mit der Aufforderung zu einem "leidenschaftlichen Kuss", sodass der erste Speichel der Staffel bereits nach sage und schreibe 20 Minuten ausgetauscht wird.
Gegenseitige Anziehung und Sympathie scheint also durchaus noch vorhanden zu sein - was Gigi in seinen ganz eigenen Worten zu beschreiben weiß.
So erklärt er die Bindung zu Kathi auf ... sonderbare Art und Weise: "Sie ist für mich wie eine Schwester ... nur mit reinstecken." Alles klar.
Ex on the Beach: Gigi trifft sofort auf zwei Ex-Flammen
Doch Gigi teilt nicht nur Erinnerungen mit Kathi, sondern auch mit Reality-Neuling Shima (33). Auch ihr war er einst nähergekommen und habe sich nach eigenen Angaben während des Sex in sie "verliebt".
Als er Shima darauf anspricht, fällt die allerdings aus allen Wolken: "Willst du mich grade verarschen, was laberst du?! Du verwechselst mich grade, du hast zu viele Frauen!" Denn ihrer Auffassung nach sei es nie zum Sex gekommen.
Kurz hält Gigi an seiner Version der Geschichte fest - "Ich weiß doch, ob ich da drin war oder nicht!" -, danach korrigiert er, dass Shima ihm lediglich einen Blowjob gegeben habe: "Die hat dieses Ding genommen als wäre es heilig ..."
Dann wäre das ja geklärt.
Die siebte Staffel "Ex on the Beach" läuft ab sofort im Stream bei RTL+. Jeden Freitag wird eine neue Folge hochgeladen.
Titelfoto: Montage Screenshot/RTL+