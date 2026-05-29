TV-Gigolo lässt bei Ex-Flamme nichts anbrennen: "Wie eine Schwester ... nur mit reinstecken"

Mexiko - In der Auftaktfolge zur siebten Staffel von " Ex on the Beach " kehren einige bekannte Gesichter an den mexikanischen Strand zurück.

Kathi (31) und Gigi (27) verstehen sich nach wie vor blendend. © Screenshot/RTL+

Gigi Birofio (27), der 2020 in der allerersten EOTB-Staffel Berühmtheit erlangte, ist zurück - und mit ihm in der ersten Folge bereits zwei Frauen, die er einst "kennengelernt" hat.

Da wäre beispielsweise Kathi (31), die nach ihrer "Are You The One?"-Teilnahme vor einigen Jahren mit dem berüchtigten Gigolo angebandelt hatte.

Der 27-Jährige begrüßt seine Ex-Flamme direkt mit der Aufforderung zu einem "leidenschaftlichen Kuss", sodass der erste Speichel der Staffel bereits nach sage und schreibe 20 Minuten ausgetauscht wird.

Gegenseitige Anziehung und Sympathie scheint also durchaus noch vorhanden zu sein - was Gigi in seinen ganz eigenen Worten zu beschreiben weiß.

So erklärt er die Bindung zu Kathi auf ... sonderbare Art und Weise: "Sie ist für mich wie eine Schwester ... nur mit reinstecken." Alles klar.