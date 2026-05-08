"Ex on the Beach": Neue Staffel startet - das sind die Teilnehmer
Mexiko - "Ex on the Beach" geht wieder los! RTL+ hat jetzt offiziell den Starttermin für die siebte Staffel bestätigt und die Vorfreude direkt selbst angeheizt.
Reality-TV-Fans dürfen sich schon mal den 29. Mai im Kalender markieren: Dann startet die emotionale Achterbahnfahrt zwischen Drama, Eifersucht und Flirts erneut.
In dem Format ziehen Singles in eine Luxus-Villa, um dort eigentlich zu daten und sich kennenzulernen. Nach und nach tauchen jedoch ihre Ex-Partner auf und alte Konflikte und Gefühle kochen wieder hoch.
In einem Instagram-Post wurde dabei natürlich auch wieder auf das berüchtigte "Terror-Tablet" angespielt, das in der Show immer dann zuschlägt, wenn keiner damit rechnet.
Wen es diesmal terrorisieren wird, wurde von RTL+ inzwischen offiziell bestätigt. Darunter: alte Bekannte und Konstellationen mit viel Streitpotenzial.
"Ex on the Beach": Diese Singles sind 2026 dabei
Schon einige Monate zuvor kursierten erste Hinweise auf bekannte Gesichter. Besonders ein Name tauchte dabei immer wieder auf: Gigi Birofio (26).
Jetzt ist klar: Er ist tatsächlich zum dritten Mal dabei und damit längst ein Dauergast im Format. Auch TV-Macho Diogo Sangre (31), der bereits 2021 für ordentlich Chaos sorgte, wird laut RTL+ erneut zu sehen sein.
Überraschender dürfte hingegen für viele Fans die Teilnahme von Giuliano Hediger (26) sein. Nach der Liebespleite mit Ariel (22) ist der 26-Jährige offenbar wieder bereit für die große Liebe, gibt aber auch ehrlich zu, "ein bisschen toxisch" zu sein.
Bei den Frauen stehen unter anderem Asena Neuhoff, Bella Heins und Nelly im Cast. Ergänzt wird der Cast durch einige frische Gesichter, etwa Jana aus "Köln 50667" oder Selina aus "Forsthaus Rampensau".
Besonders spannend dürfte zudem die Konstellation zwischen Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch (25) sein, die sich 2025 nach reichlich Drama bei "Temptation Island VIP" trennten.
Titelfoto: RTL, Daniel Alvarez