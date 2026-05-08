08.05.2026 10:30 "Ex on the Beach": Neue Staffel startet - das sind die Teilnehmer

"Ex on the Beach" geht wieder los! RTL+ hat jetzt offiziell den Starttermin für die siebte Staffel bestätigt und die Vorfreude direkt selbst angeheizt.

Von Alina Eultgem

Mexiko - "Ex on the Beach" geht wieder los! RTL+ hat jetzt offiziell den Starttermin für die siebte Staffel bestätigt und die Vorfreude direkt selbst angeheizt.

Einige der Kandidaten der 7. Staffel "Ex on the Beach", die in der neuen Staffel für jede Menge Drama und Überraschungen sorgen dürften. © RTL, Daniel Alvarez Reality-TV-Fans dürfen sich schon mal den 29. Mai im Kalender markieren: Dann startet die emotionale Achterbahnfahrt zwischen Drama, Eifersucht und Flirts erneut. In dem Format ziehen Singles in eine Luxus-Villa, um dort eigentlich zu daten und sich kennenzulernen. Nach und nach tauchen jedoch ihre Ex-Partner auf und alte Konflikte und Gefühle kochen wieder hoch. In einem Instagram-Post wurde dabei natürlich auch wieder auf das berüchtigte "Terror-Tablet" angespielt, das in der Show immer dann zuschlägt, wenn keiner damit rechnet. Ex on the Beach Seitensprung mit Schwester fliegt auf - "Dieser Mensch ist für mich ab sofort gestorben" Wen es diesmal terrorisieren wird, wurde von RTL+ inzwischen offiziell bestätigt. Darunter: alte Bekannte und Konstellationen mit viel Streitpotenzial.

"Ex on the Beach": Diese Singles sind 2026 dabei