"Fakt ist!": Die Wahlen sind beendet, doch was bedeuten die Ergebnisse?

Magdeburg - Ganz Deutschland hat einen Superwahlsonntag hinter sich. Kreuze für das Europaparlament wurden vergeben und in einigen Bundesländern standen auch Kommunalwahlen an. Die MDR-Sendung " Fakt ist! aus Magdeburg " diskutiert zu den Wahlergebnissen.

Die MDR-Talkshow "Fakt ist!" befasst sich in dieser Woche mit den Europa- und Kommunalwahlen. © Andreas Arnold/dpa

Neben der Europawahl durften außerdem Tausende Wähler in Sachsen-Anhalt und Sachsen über die Besetzung von Stadt- und Gemeinderäten sowie Kreistagen entscheiden. In Thüringen stand die zweite Runde der Kommunalwahlen mit Entscheidungen in Stichwahlen an.

Seit jeher ist ein Wahlergebnis vor allem eins: ein Stimmungstest!

Wähler können mit ihrem Kreuzchen mit der aktuellen Landes- und Bundesregierung abrechnen und die Parlamente und Stadträte mitbestimmen.

Auch für die Parteien wird es spannend - sie können nun entscheiden, mit wem sie eventuell ein politisches Bündnis eingehen können. Es wird sich zudem zeigen, wie mit den Parteien links und rechts außen verfahren wird.

Moderatorin Anja Heyde (47) diskutiert mit den Gästen im Studio, während Bürgerreporter Stefan Bernschein (42) Sprecher aus sozialen und kulturellen Bereichen zu ihren Erwartungen befragt.