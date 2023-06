"Fakt ist": Ostdeutsche hadern mit dem Staat

Erfurt - In der neuen Folge der MDR-Talkshow " Fakt ist! Aus Erfurt " am heutigen Montag geht es um ostdeutsche Bürger, die mit dem Staat hadern.

"Fakt ist! Aus Erfurt" wird moderiert von Dr. Andreas Menzel (*1962, links) und Lars Sänger (43). © MDR

Die Unzufriedenheit im Osten Deutschlands wächst! Das zeigen dieser Tage zumindest Umfragewerte, in denen es um die der Ampel-Regierung angehörenden Parteien alles andere als gut bestellt ist.

Im Vergleich dazu dringt die AfD in immer luftigere Sphären vor. Landete die Alternative für Deutschland in einer Umfrage kürzlich auf Platz zwei in Sachsen-Anhalt, lag sie in Sachsen und Thüringen sogar vorn. In letztgenannten Bundesland wurde vor Kurzem auch der neue Thüringen-Monitor veröffentlicht - eines der Ergebnisse darin: Eine knappe Mehrheit der Bürger zeigte sich im Jahr 2022 unzufrieden mit der Demokratie!

Auch die neue MDR-Talksendung "Fakt ist" - ausgestrahlt aus Erfurt - beschäftigt sich mit dem Thema "Enttäuschung, Wut und Zukunftsangst – Ostdeutsche hadern mit dem Staat". Die Moderatoren Andreas Menzel und Lars Sänger empfangen folgende Gäste:

Antje Hochwind-Schneider (52, SPD), Landrätin im Kyffhäuserkreis

Dr. Judith C. Enders (47), Politikwissenschaftlerin und Autorin

Dr. Alexander Leistner (*1979), Kultursoziologe, Universität Leipzig

"Aus Zukunftsangst ist in Teilen Ostdeutschlands eine Rebellion gegen jedweden Wandel geworden", kritisiert der Leipziger Kultursoziologe Dr. Alexander Leistner laut MDR. Momentan werde eine regelrechte "Krisen-Aufschichtung" erlebt, was die Einstellung, selbst ohne Einfluss zu sein, verstärke. Allerdings sei das Gefühl des "Abgehängtseins" kein typisch ostdeutsches – das gäbe es zum Beispiel auch in Friesland, heißt es.