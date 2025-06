Denis als Baby von seiner Mutter im Stich gelassen? Team von Julia Leischik deckt jahrelange Lüge auf

Julia Leischik (54) kann Denis (46) gute Nachrichten überbringen. © Joyn

Denis ist gerade einmal sechs Monate alt, als sein Papa im Jahr 1979 von der Arbeit nach Hause kommt und seinen Sohn allein in der Wohnung in Kroatien vorfindet. Von der Mutter und der Schwester fehlt jede Spur - so die Erzählung der Großmutter. Weil der Vater dem Alkohol verfällt, kümmern sich die Großeltern in Deutschland um Denis.

Das Trauma hat der 46-Jährige bis heute nicht richtig verarbeitet: "Ich könnte mir nie vorstellen, mein Kind dazulassen und einfach abzuhauen." Antworten auf seine Fragen bekommt er keine. Sein Vater stirbt 1999, die Großeltern hüllen sich weiter in Schweigen.

Reporter Lukas reist mit Übersetzerin Daria nach Kroatien, um Mutter Marijana und Schwester Sandra ausfindig zu machen. Von Rijeka über Zagreb und Opatija führt eine heiße Spur schließlich nach Klanfari.

Dort lebt Denis' Schwester, die heute einen anderen Nachnamen trägt. Im Gespräch mit dem TV-Team deckt sie auf: Die Behauptung, die Mutter habe ihr Baby im Stich gelassen, stimme nicht!