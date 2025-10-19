Fast 30 Jahre nach Kult-Serie: "Dr. Quinn"-Stars wieder vereint

Jane Seymour und Joe Lando drehen 30 Jahre nach ihrem ersten Mal "Dr. Quinn" erneut eine Serie zusammen, die "Harry Wild" heißt.

Von Saskia Hotek

Dublin - Sie sind immer noch ein eingespieltes Team. Vor mehr als 30 Jahren standen Jane Seymour (74) und Joe Lando (63) das erste Mal für "Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft" vor der Kamera. Jetzt drehen die beiden wieder eine gemeinsame Serie.

Jane Seymour (74) und Joe Lando (63) stehen in Dublin gemeinsam vor der Kamera.  © AMC Networks/Acorn TV/Jen Marigliano

Lando steigt nämlich in Seymours Erfolgsformat "Harry Wild" (abrufbar in der ZDF-Mediathek) ein.

Darin spielt die 74-Jährige die titelgebende Figur der Literaturprofessorin, die ein eigenes Detektivbüro eröffnet. Ab der fünften Staffel, die gerade in Dublin entsteht, wird Lando als Pathologe Pierce Kennedy dabei sein.

"Ich genieße es immer, Zeit mit Joe Lando zu verbringen!", schreibt die Hauptdarstellerin auf Instagram.

Im dazugehörigen Video zeigt sie, wie sich die beiden in den Drehpausen gegenseitig veralbern.

Jane Seymour und Joe Lando drehen zusammen "Harry Wild"-Serie

Von 1993 bis 1998 spielten sie Byron Sully und Dr. Michaela Quinn.  © imago/Everett Collection

"Zwischen den Takes, dem Lachen und dem gemeinsamen Lächeln – das sind die Momente, die die Dreharbeiten zu Harry Wild so besonders machen", erklärte sie weiter.

Die beiden Schauspieler verbindet seit den Dreharbeiten zu "Dr. Quinn" von 1993 bis 1998 eine enge Freundschaft.

Anfang des Jahres lebten sie sogar mehrere Wochen zusammen, nachdem Landos Haus bei den verheerenden Bränden in Los Angeles abgebrannt war.

Er fand mit seiner Familie Unterschlupf bei seiner Freundin.

Titelfoto: AMC Networks/Acorn TV/Jen Marigliano

