Dramatische Szenen bei Feuerwehreinsatz im Arbeitsamt: "Das ist Gas! Raus!"

Bautzen (Sachsen) - Im Dezember vergangenen Jahres brach ein kleiner Brand im Bautzner Arbeitsamt aus. In einer neuen Folge von "112 - Feuerwehr im Einsatz" lässt die Feuerwache den Einsatz Revue passieren - und der war alles andere als harmlos!

Zahlreiche Kräfte der Feuerwache Bautzen waren im Dezember in der Agentur für Arbeit im Einsatz. © DMAX/filmreifTV

Am 17. Dezember gegen 13 Uhr machen sich mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr Bautzen auf den Weg zur Agentur für Arbeit an der Neusalzaer Straße. Der Grund: Im Heizungsraum brennt es.

Als Angriffstruppmann Philipp Sven Müller (27) und sein Kollege Hendrik Schütze das völlig verqualmte Gebäude betreten, wird schnell ersichtlich, dass die Heizungsanlage der Übeltäter ist. Die Kameraden bekämpfen die Flammen mit kurzen Sprühstößen, damit möglichst wenig Wasserdampf entsteht.

Zwar ist der Brand schnell gelöscht, doch plötzlich schlägt Hendrik Alarm: "Raus, raus! Das ist Gas!" Die Gasleitung strömt ab. "Uns beiden ging da kurz mal die Pumpe", erinnert sich Müller an den Einsatz.

"Bei Gas gehen immer alle Alarmglocken an. Wenn da ein Funke kommt, macht es 'Boom'", weiß Gruppenführer David Neumann (38).