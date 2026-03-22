Finale von "Dein Song": So ging es für Neyla aus Dresden aus

Dresden - Der große Traum vom Sieg ist geplatzt, doch Neyla (14) bleibt Siegerin der Herzen. Beim Finale der KiKA-Show " Dein Song " musste sich die blinde Dresdnerin geschlagen geben. Den Sieg holten sich Rina (14) & Aki (18) aus Bayern mit "Without You".

Für Neyla (14) aus Dresden war "Dein Song" erst der Anfang. © ZDF/Andrea Enderlein

Doch Neyla zeigt Größe: "Das Finale war richtig, richtig cool. Das war jetzt bisher das größte Highlight, was ich je hatte", sagt sie gegenüber TAG24.

Trotz Niederlage freut sie sich fair für die Gewinner: "Auch wenn ich nicht gewonnen hab, es hat Riesenspaß gemacht und ich hab mich sehr für Aki und Rina gefreut."

Besonders emotional: der Jubel aus Dresden! "Ich hab meinen ganzen Fanblock bis zur Bühne rübergehört. Das war so eine Stimmung, das war richtig laut."

Angst? Fehlanzeige. "Ich mag’s, wenn die Leute so laut schreien und jubeln."