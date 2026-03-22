Finale von "Dein Song": So ging es für Neyla aus Dresden aus

Der große Traum vom Sieg ist geplatzt, doch Neyla (14) bleibt Siegerin der Herzen.

Von Lena Plischke

Dresden - Der große Traum vom Sieg ist geplatzt, doch Neyla (14) bleibt Siegerin der Herzen. Beim Finale der KiKA-Show "Dein Song" musste sich die blinde Dresdnerin geschlagen geben. Den Sieg holten sich Rina (14) & Aki (18) aus Bayern mit "Without You".

Für Neyla (14) aus Dresden war "Dein Song" erst der Anfang.
Für Neyla (14) aus Dresden war "Dein Song" erst der Anfang.  © ZDF/Andrea Enderlein

Doch Neyla zeigt Größe: "Das Finale war richtig, richtig cool. Das war jetzt bisher das größte Highlight, was ich je hatte", sagt sie gegenüber TAG24.

Trotz Niederlage freut sie sich fair für die Gewinner: "Auch wenn ich nicht gewonnen hab, es hat Riesenspaß gemacht und ich hab mich sehr für Aki und Rina gefreut."

Besonders emotional: der Jubel aus Dresden! "Ich hab meinen ganzen Fanblock bis zur Bühne rübergehört. Das war so eine Stimmung, das war richtig laut."

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Angst? Fehlanzeige. "Ich mag’s, wenn die Leute so laut schreien und jubeln."

Und Neyla macht weiter: Schon bald will sie bei Stadtfesten auftreten - unter anderem beim Elbhangfest. Außerdem kündigt sie neue Songs an: "Tagträumerin" und "Inner Bastard".

Titelfoto: ZDF/Andrea Enderlein

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