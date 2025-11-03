Als Aylin diese Frage stellt, ist sie von Fabis Antwort entsetzt: "Geht gar nicht!"

Köln - Aylin (25) ist seit einem halben Jahr Single und hofft, diesen Umstand durch ihren Besuch im " First Dates "-Restaurant von Roland Trettl (54) ändern zu können. Ihren Traumprinzen sieht sie in Date-Partner Fabi (23) aber nicht gerade.

Aylin (25) kann mit dem Musikgeschmack ihres Date-Partners so gar nichts anfangen, ist regelrecht entsetzt, als Fabi (23) offenbart, dass er gern Schlager hört. © RTL+/Screenshot

Dabei hatte der sich - ganz nach der alten Schule - im Vorhinein einige Gedanken um sein Blind Date gemacht und schreitet bewaffnet mit einem hübschen Blumenstrauß in der Hand ins Restaurant des Sternekochs, den er zur Begrüßung der Justizfachangestellten aus Fuldatal überreicht.

Die Blümchen scheinen Aylin jedoch nicht so gut zu gefallen, wie Fabi es sich erhofft hatte - zumindest liest er das an ihrer Reaktion ab. "Ich glaube, der Blumenstrauß kam gar nicht so gut an", resümiert der Koblenzer nach der Übergabe, während die 25-Jährige hingegen erklärt: "Ich mag Blumen! Ich kann nur beim ersten Date schwer damit umgehen - mit Geschenken allgemein".

Ins Gespräch finden die beiden aber dennoch recht schnell. Die quirlige Blondine stellt dem Patentanwaltsfachangestellten allerhand Fragen, will von Fabi auch wissen, welchen Musikgeschmack er hat. Seine Antwort hat Techno-Fan Aylin jedoch wohl nicht kommen sehen, wirkt regelrecht entsetzt, als Fabi offenbart, dass er gerne Schlager hört.

"Geht gar nicht!", stellt die 25-Jährige klar und scheint spätestens in diesem Moment mit weiteren Dates mit dem 23-Jährigen abgeschlossen zu haben.