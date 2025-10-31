Als Nico offenbart, wo er sein "geheimes Tattoo" hat, staunt Corina nicht schlecht

Köln - Corina (27) hofft darauf, bei " First Dates " die große Liebe zu finden und scheint in Nico (28) tatsächlich einen potenziellen Partner zu sehen. Die beiden Österreicher verstehen sich auf Anhieb super und haben obendrein auch noch jede Menge zu lachen - insbesondere, als sie auf Nicos Tattoos zu sprechen kommen.

Nico (28) verrät Date-Partnerin Corina (27), wo sich sein "geheimes Tattoo" befindet. © RTL+/Screenshot

Der Gastronomiefachmann ist auf den ersten Blick total begeistert von seiner Date-Partnerin, die ihm nicht nur optisch den "Atem stocken lässt", sondern auch charakterlich voll und ganz seinen Geschmack trifft.

Die Risikomanagerin bei einer Bank verzaubert den 28-Jährigen nämlich nicht nur mit ihrer offenen und lockeren Art, sondern teilt zudem einen Aspekt, der auch Nico sehr am Herzen liegt: Humor.

Davon mangelt es am Tisch der beiden nicht - vor allem dann nicht, als Corina ihren Date-Partner auf dessen Tätowierungen anspricht. "Ich mag Tattoos", gesteht sie, will von dem 28-Jährigen aber ganz genau wissen, welche Stellen seines Körpers er denn konkret mit der Körperkunst verziert habe.

Nico antwortet etwas ausweichend und weckt damit vollends Corinas Interesse: "Hast du ein Tattoo an einer geheimen Stelle? Am Hintern?", bohrt sie nach, was der Grazer tatsächlich bestätigt. Und nicht nur das!