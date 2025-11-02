Als Roland sieht, was Sachse Julian am Hals hat, muss er zweimal hinschauen: "Das ist ja krass!"

Köln - Julian (22) trifft bei " First Dates " auf Fachabiturientin Lena (20), schindet aber zunächst einmal beim Restaurant-Chef höchstpersönlich Eindruck statt bei seiner Date-Partnerin. Über das Tattoo, das der Sachse am Hals trägt, staunt Roland Trettl (54) nämlich nicht schlecht!

Roland Trettl (54) schaut sich das ungewöhnliche Tattoo des 22-Jährigen ganz genau an. © RTL+/Screenshot

Das liegt nicht nur daran, dass das Körperkunstwerk nicht gerade klein ausgefallen ist, auch das Motiv an sich - eine Zahlenkombination - weckt sofort das Interesse des Sternekochs, als sein Gast zur Tür hereinspaziert.

"Alter, was ist das denn?", entfährt es dem Restaurant-Chef, woraufhin Julian lachend erklärt, dass er sich die Postleitzahl seines Heimatortes tätowieren lassen hat.

"Bist du so oft liegengeblieben irgendwo und wusstest nicht mehr wohin?", hakt Roland irritiert nach, doch der Student der Politikwissenschaft und Philosophie erklärt, dass das Motiv mehr als Hommage an seine Heimat in Chemnitz gedacht war. Roland nimmt die Erklärung mit den Worten "Das ist ja krass!" auf und geleitet seinen Gast schließlich zur Bar, wo Lena bereits auf ihr Blind-Date wartet.

Die nimmt das ungewöhnliche Tattoo des 22-Jährigen jedoch nicht zur Kenntnis, macht es zumindest nicht zum Thema. Dafür beschäftigt die Leipzigerin aber etwas anderes: Rein optisch ist Julian nämlich nicht gerade ihr Typ, wie sie offenbart.