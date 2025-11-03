Als Lucas seine Haltung zu diesem Thema erklärt, ist Annas Eindruck eindeutig: "Small dick energy"
Köln - Nach einer langen Kennenlern-Pause wagt Anna (22) bei "First Dates" wieder den Sprung ins Dating-Leben und trifft im Restaurant von Roland Trettl (54) auf Lucas (23). Als die beiden während ihres Dates das Thema Eifersucht anschneiden, könnten die Ansichten jedoch unterschiedlicher nicht sein.
Die Psychologie-Studentin will von dem Fachplaner bei der Bahn nämlich wissen, wie seine Einstellung in puncto Eifersucht sei, woraufhin Lucas ohne großartig darüber nachzudenken erklärt, dass "gerade eine gesunde Eifersucht wichtig" sei, "weil der Partner dem anderen sonst direkt dieses Gefühl vermitteln könne, 'Mach was du willst'".
Für Anna scheint das allerdings ein ziemliches No-Go zu sein. "Mir ist Freiheit halt extrem wichtig. Ich will nicht eingeschränkt werden und ich lass mir auch nichts verbieten", stellt sie gegenüber ihrem Date-Partner klar und findet im Einzelinterview noch deutlichere Worte.
"Eifersucht ist für mich 'small dick energy'. Weil ich finde einfach, wenn man eine Beziehung hat, in der man dem Partner vertraut, dann gibt es keinen Grund, eifersüchtig zu sein", erklärt sie unverhohlen.
Auch, was die Zukunftspläne der Kölnerin und des Dortmunders angeht, kommen sie nicht auf einen Nenner.
First Dates: Lucas kann sich ein Leben im Ausland nicht vorstellen
Anna will innerhalb der nächsten zehn Jahre nämlich auswandern, am liebsten nach Portugal, Dubai oder Thailand, wie sie Lucas schildert. Der scheint von den ambitionierten Plänen der Studentin imponiert, offenbart, dass er selbst Europa noch nie verlassen habe, kann mit den Auswanderungsplänen der 22-Jährigen jedoch nur wenig anfangen.
"Wenn sie so ein Freigeist ist, möchte ich sie auch gar nicht umstimmen. Sie hat einen sehr, sehr guten Lebensplan. Die Frage ist nur, ob ich der Richtige bin, um diesen Lebensplan durchzuziehen", erklärt er und kommt schließlich zu dem Schluss, dass es für ihn und Anna keine Zukunft geben wird.
Während die angehende Psychologin den 23-Jährigen gern wiedergesehen hätte, entscheidet sich Lucas gegen ein weiteres Treffen mit Anna, denn "gerade das mit dem Auswandern kann ich mir halt eigentlich nicht vorstellen", wie er erklärt.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: RTL+/Screenshot