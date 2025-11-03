Als Lucas seine Haltung zu diesem Thema erklärt, ist Annas Eindruck eindeutig: "Small dick energy"

Köln - Nach einer langen Kennenlern-Pause wagt Anna (22) bei " First Dates " wieder den Sprung ins Dating-Leben und trifft im Restaurant von Roland Trettl (54) auf Lucas (23). Als die beiden während ihres Dates das Thema Eifersucht anschneiden, könnten die Ansichten jedoch unterschiedlicher nicht sein.

Anna (22) findet Eifersucht in einer Beziehung nicht normal, denn wenn man dem Partner vertraut, gibt es dafür auch keinen Grund. © RTL+/Screenshot

Die Psychologie-Studentin will von dem Fachplaner bei der Bahn nämlich wissen, wie seine Einstellung in puncto Eifersucht sei, woraufhin Lucas ohne großartig darüber nachzudenken erklärt, dass "gerade eine gesunde Eifersucht wichtig" sei, "weil der Partner dem anderen sonst direkt dieses Gefühl vermitteln könne, 'Mach was du willst'".



Für Anna scheint das allerdings ein ziemliches No-Go zu sein. "Mir ist Freiheit halt extrem wichtig. Ich will nicht eingeschränkt werden und ich lass mir auch nichts verbieten", stellt sie gegenüber ihrem Date-Partner klar und findet im Einzelinterview noch deutlichere Worte.

"Eifersucht ist für mich 'small dick energy'. Weil ich finde einfach, wenn man eine Beziehung hat, in der man dem Partner vertraut, dann gibt es keinen Grund, eifersüchtig zu sein", erklärt sie unverhohlen.

Auch, was die Zukunftspläne der Kölnerin und des Dortmunders angeht, kommen sie nicht auf einen Nenner.