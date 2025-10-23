Als Christin erfährt, warum Marcel seine Ex abserviert hat, kann sie es kaum glauben

Köln - Marcel (29) geht bereits seit acht Jahren als Single durchs Leben und will das endlich ändern. Bei " First Dates " lernt der Türsteher die 23-jährige Christin kennen, so richtig in Fahrt kommt die Unterhaltung zwischen den beiden aber nicht. Erst recht nicht, als Marcel offenbart, aus welchem Grund er seine Ex-Partnerin in den Wind geschossen hat.

Ausgelassene - oder gar romantische - Stimmung kommt bei Christin (23) und Marcel (29) nicht auf. © RTL+/Screenshot

Schon der Umstand, dass der Remscheider seit etlichen Jahren allein durchs Leben geht, scheint bei der jungen Mutter für Irritation zu sorgen - so will Christin von ihrem Date-Partner wissen, warum es denn in der Vergangenheit nicht mehr mit einer Beziehung geklappt hatte.

Marcel liefert daraufhin eine doch eher ungewöhnliche Begründung, führt neben "Vertrauensproblemen" nämlich auch "fehlende Pünktlichkeit" an.

Bei der 23-Jährige sorgt das für reichlich Fragezeichen: "Er hat erzählt, dass er wegen Unpünktlichkeit Schluss gemacht hat. Das wäre jetzt für mich kein Grund, Schluss zu machen", gibt die gelernte Bäckereifachverkäuferin zu Protokoll und scheint angesichts ihres Date-Partners auch insgesamt nicht gerade in Jubelstürme zu verfallen.

Die beiden entdecken im eher schleppend laufenden Gespräch zwar einige Gemeinsamkeiten, der berüchtigte Funke springt aber nicht über. Zumindest nicht bei Christin.