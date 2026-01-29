Als Claudia ihr Date an der Bar sitzen sieht, ist ihr erster Eindruck von Frank "eigenartig"
Köln - Frank (55) trifft bei "First Dates" auf Claudia, kann mit seinem allerersten Eindruck bei der 49-Jährigen aber nicht gerade punkten. Das ist vor allem einem Detail geschuldet, für das ausgerechnet Roland Trettl (54) verantwortlich ist.
Der Restaurant-Chef überreicht seinem Gast in der Wiederholungsfolge (Erstausstrahlung August 2022) nämlich kurz vor Eintreffen der Henneferin eine sogenannte "Love-Brille" - eine Hippie-Brille mit herzförmigen Gläsern, die sich Frank auch prompt auf die Nase setzt und damit auf Claudia wartet.
Die findet den "Look" des Elektrotechnikers allerdings weniger komisch als irritierend und wirkt bei der Begrüßung entsprechend verunsichert, als ihr Date-Partner ihr an der Bar die Hand reicht.
"Ich hab extra die Brille angezogen für dich", erklärt Frank der Blondine mit einer Spur Ironie, Claudia scheint jedoch zunächst nicht zu verstehen, dass der 55-Jährige das gute Stück keineswegs in seiner Freizeit trägt, findet seinen Aufzug daher einfach nur "eigenartig".
Erst als Roland auch der 49-Jährigen das gleiche Modell in Rot überreicht, fällt bei ihr der Groschen, nachdem sie schon gedacht hat, Frank sei "so ein komplett Wilder, der mir jetzt sein Sonnenbrillen-Repertoire zeigt".
Trotz des holprigen Starts verläuft das weitere Kennenlernen der beiden dann zunächst harmonisch - bis es ums Thema Haustiere geht. Der Viersener offenbart seiner tierlieben Date-Partnerin nämlich, dass er Vierbeiner generell zwar möge, mit einer Gattung aber so gar nichts anfangen könne.
First Dates: Claudia würde ihren Wohnort "niemals aufgeben für einen Mann"
"Tiere, die ich nicht mag, sind Katzen", verrät der 55-Jährige der Nordrhein-Westfälin unverhohlen, die von dieser Information alles andere als begeistert ist. "Oh, dann wird's ein bisschen schwierig", entgegnet sie knapp - und das scheint nicht das einzige K.-o.-Kriterium für die 49-Jährige zu sein.
Ein Ortswechsel der Liebe wegen kommt für Claudia nämlich nicht infrage, wie sie klarstellt, während auch Frank als Hauseigentümer eigentlich an seinen Wohnort gebunden ist.
"Ich erwarte, dass der Mann in meine Nähe kommt. Ich hab Verpflichtungen Menschen gegenüber, die mir ihr Vertrauen schenken, und diese Verpflichtungen würde ich niemals aufgeben für einen Mann in meinem Leben", betont sie.
Ein zweites Treffen kommt für die Blondine aber auch deshalb nicht infrage, weil ihr während des Dates "einfach so ein bisschen das Kribbeln im Bauch gefehlt" habe. Und Frank? Der hätte die Tierfreundin gern noch mal wiedergesehen, doch es sollte eben nicht sein.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+. Die Wiederholungsfolge wurde erstmals im August 2022 ausgestrahlt.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+