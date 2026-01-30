Als Roland Trettl hört, wie sein Gast ihn begrüßt, traut er seinen Ohren kaum
Köln - Max (25) sucht bei "First Dates" nach einer Frau, von der er ganz konkrete Vorstellungen hat. Bevor der Student jedoch seine potenzielle neue Freundin Melina (24) kennenlernt, leistet er sich erst mal einen lustigen Fauxpas am Empfang.
Das erste Fettnäpfchen wartet bereits, bevor Max überhaupt die Bar erreicht hat. "Hallo, Herr Tremmel!", begrüßt er Restaurant-Chef Roland Trettl (54) nämlich betont höflich, woraufhin dieser zweimal nachfragen muss, ob er richtig gehört hat. "Herr Tremmel?", hakt er nach und blickt sich verwirrt um.
Max schaut derweil verunsichert drein, fragt vorsichtig nach: "Sie sind doch Herr Roland, oder?" Selbst die Verwirrung ist kurzzeitig verwirrt.
Der Restaurant-Chef klärt seinen Gast schließlich über seinen Vor- und Zunamen auf und bittet ihn zur Bar, während wenig später auch Max' Date-Partnerin Melina (24) auf der Bildfläche erscheint.
Das Kennenlernen mit der Veranstaltungskauffrau läuft dann zunächst deutlich reibungsloser ab als der Start in den Abend - bis der Bayer von der Baden-Württembergerin wissen will, ob Melina denn Haustiere habe.
First Dates: In der Fotobox geht Max mit Melina auf Tuchfühlung
Max selbst erklärt: "Ich hab nur eine Katze ...", woraufhin Melina den Studenten begeistert unterbricht und verrät "Aww, ich mag Katzen voll gerne!" Bei Max kommt der Einschub aber gar nicht gut an. "… die aber nicht mir gehört", bringt er seinen Satz zu Ende und schiebt hinterher: "Du musst mich schon ausreden lassen." Die 24-Jährige wirkt daraufhin kurz peinlich berührt, entschuldigt sich rasch.
Dennoch ist sie aber insgesamt sehr angetan von ihrem Date-Partner, während Max eher ernst dreinblickt und sich nicht in die Karten schauen lässt.
Nachdem die beiden noch ein Erinnerungsbild (samt Verkleidung) in der Fotobox geknipst haben, wobei der 25-Jährige plötzlich auf Tuchfühlung geht und Melina vorschlägt, sie solle ihr Bein doch über seines legen, entscheiden sich am Ende sowohl Max als auch Melina für ein zweites Date.
Für eine Partnerschaft reicht es dann aber doch nicht: Nachdem sie den Abend noch gemeinsam in Köln verbracht haben, steht fest, dass beide in der Friendzone stehen.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+. Die Wiederholungsfolge wurde erstmals im August 2022 ausgestrahlt.
Titelfoto: Screenshot/RTL+