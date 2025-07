29.07.2025 09:27 Als Dennis und Kevin aufeinandertreffen, muss Roland Trettl plötzlich seine Tränen zurückhalten

Bei "First Dates" wartet auf Kevin (29) am Dienstag ein ganz besonderes Blind Date - ein solches Aufeinandertreffen gab es in der VOX-Show noch nie!

Von Laura Miemczyk

Titelfoto: Screenshot/RTL+