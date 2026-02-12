Als Domi erfährt, wie ihr Date-Partner heißt, entgleisen ihre Gesichtszüge: "Will der mich veräppeln?"
Köln - Mit derart vielen Zufällen hatte Domi (31) wohl nicht gerechnet, bevor sie sich auf den Weg zum "First Dates"-Restaurant gemacht hatte. Ihr Blind-Date und die Brummi-Fahrerin verbinden nämlich mehrere Gemeinsamkeiten, von denen insbesondere eine die Nordrhein-Westfälin staunen lässt.
Domi, die eigentlich Dominique heißt, aber lieber bei ihrem Spitznamen gerufen wird, betritt das Kuppel-Restaurant von Roland Trettl (54) zunächst mit einer gehörigen Portion Aufregung. Die legt sich dann aber schnell, als ihr Date-Partner sich zu der 31-Jährigen an die Bar setzt.
Das liegt nicht nur an der ruhigen Art ihres Gegenübers, sondern auch an einem gehörigen Überraschungsmoment - ihr Date-Partner trägt nämlich exakt denselben Namen, wie sie, was Domi unverkennbar die Gesichtszüge entgleisen lässt.
"Ach du Schande. Ich hab’ eigentlich immer gedacht, dass die 'que'-Variante nur weiblich ist", entgegnet sie verwirrt und gesteht daher im Einzelinterview, dass sie zunächst darüber nachgedacht habe, ob "der mich jetzt einfach nur veräppeln will?".
Das ist jedoch nicht die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden "Dominiques" miteinander verbindet. Die Kürtenerin und der Hückeswagener sind zudem auch gleichalt, mögen beide die Gothic-Szene und scheinen auch sonst auf derselben Wellenlänge zu schwimmen.
First Dates: Dominique und Dominique entscheiden sich für ein Wiedersehen
Auch dass die leidenschaftliche Berufskraftfahrerin mit einem eher ungewöhnlichen Accessoire unter dem Arm ins Restaurant von Sternekoch Trettl spaziert ist, stört den Zeitsoldaten bei der Marine kein Stück. Domi hat nämlich keine gewöhnliche Handtasche, sondern ein zum Rucksack umfunktioniertes Robben-Stofftier dabei, das manch einer wohl eher auf dem Rücken eines Kindes verortet hätte.
Dass die Kürtenerin sich obendrein nicht gerade als "typische Frau" beschreibt, die daheim statt Make-up eher Werkzeug herumliegen hat, begeistert den 31-Jährigen zusätzlich. "Sie ist mein Typ Frau", resümiert er am Ende des Dates und wünscht sich ein Wiedersehen mit Domi. Und auch die Brünette stimmt einem zweiten Treffen zu.
Ein Paar wird aus den beiden aber nicht: Nach dem Date haben die beiden festgestellt, dass die weiteren Lebensplanungen doch zu sehr auseinandergehen.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+. Die Wiederholungsfolge wurde erstmals im August 2022 ausgestrahlt.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+