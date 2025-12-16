Als es in die Fotobox geht, wird's für Madeleine unangenehm: "Ich kann supergut Pheromone riechen"

Köln - Adrian (34) ist bei " First Dates " auf der Suche nach einem echten "Alpha-Weibchen", wie er gleich zu Beginn erklärt - Madeleine (34) erfüllt die Wunschvorstellungen des Rohrschlossers jedoch nur bedingt. In der Fotobox wird es dann nicht nur für die 34-Jährige unangenehm, sondern wohl auch für den ein oder anderen Zuschauer ...

Adrian verkleidet sich selbst als König und kürt Madeleine (beide 34) zu seiner "Prinzessin". © RTL+/Screenshot

Der Sprüche-Klopfer aus Braunschweig rückt der Lohnbuchhalterin nämlich ziemlich dicht auf die Pelle, als die beiden ein Erinnerungsfoto knipsen wollen - und zwar, um "eine kleine Geruchsprobe" von der Nordrhein-Westfälin "aufzunehmen", wie er erklärt.

"Ich konnte leider kein Parfüm von ihr wahrnehmen, das ihre Pheromone unterstützt, was man halt in so einer Situation wahrnehmen möchte. Jeder hat ja seine eigene Duftnote und ich kann supergut Pheromone riechen. Dann fangen die Nasenhaare an zu knistern", so der Kampfsporttrainer.

Beim nächsten Bild will sich Adrian dann mit Madeleine "sinnlich in die Augen gucken", die Nummer geht jedoch nach hinten los.

"Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie tief genug reingeguckt hat. Aber wäre sie entgegengekommen, hätte ich sie sofort abgeleckt", erklärt der 34-Jährige, während die peinlich berührt wirkende Madeleine die Situation folgendermaßen zusammenfasst: "Das war schon auch irgendwie ein bisschen unangenehm."

Zuvor hatte Adrian sein Date bereits mit einem doch eher eigenwilligen Kompliment "beeindruckt", nachdem die beiden sich für das Foto einige Requisiten geschnappt hatten - auf den Wunsch des Braunschweigers zwei Kronen und ein Fake-Collier für Madeleine.

"Ich könnte dich essen!", war es nämlich aus dem Hobby-Biker herausgeplatzt, als er seine "Prinzessin" betrachtet hatte.