Als Jan sein Date kennenlernt, hat er die "Befürchtung, dass die Jenny mich untern Tisch säuft"

Köln - Jan (27) hat bei " First Dates " nicht nur ein Präsent für seine Herzdame dabei, sondern auch eine kleine Aufmerksamkeit für Roland Trettl (54) im Gepäck. Doch ausgerechnet mit seinem Geschenk sorgt der Süßigkeitenverkäufer bei Date-Partnerin Jenny (26) für eine Enttäuschung.

Jenny (26) hätte sich über eine Kleinigkeit zum Naschen mehr gefreut als über die von Jan (27) mitgebrachte Badekugel. © RTL+/Screenshot

Nachdem der Nordrhein-Westfale dem Restaurant-Chef eine Tüte Gummibärchen überreicht hat, hofft auch Jenny darauf, dass im Inneren ihrer Geschenktüte eine süße Überraschung auf sie wartet.

Stattdessen hat Jan der Auszubildenden zur Pflegefachfrau allerdings eine Badekugel gekauft, was die 26-Jährige ziemlich enttäuscht hinnimmt. "Ich hätte mir tatsächlich mehr die Gummibärchen als die Badekugel gewünscht", räumt sie ein, bedankt sich aber dennoch höflich bei dem Vertriebsleiter aus Brüggen.

Schnell finden die beiden mehrere Gemeinsamkeiten, kommen vor allem beim Thema Karneval auf einen Nenner. Als Jan dann erklärt, dass er außerdem im Schützenverein aktiv ist, interessiert Jenny vor allem eine Sache: "Gibt's da Alkohol? Dann wär das was für mich!"

Eine Antwort, die bei dem 27-Jährigen eine Vermutung aufkommen lässt: "Wenn's um Alkohol geht, hab ich tatsächlich die Befürchtung, dass die Jenny mich untern Tisch säuft".