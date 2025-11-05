Als Katha ihr Date sieht, ist sie nicht gerade begeistert: "Mehr Haare im Gesicht als auf dem Kopf"
Köln - Katha (30) sucht bei "First Dates" nicht nur einen Mann an ihrer Seite, der ihr in Sachen Körpergröße gewachsen ist (die Berlinerin ist größer als 1,80 Meter), sondern ihr auch charakterlich die Stirn bieten kann. Obwohl sie keinen bestimmten Typ hat, stört sie eine Sache an Rene (36) aber doch gewaltig.
Als die Assistenz der Geschäftsführung den Arbeitsvermittler aus Berlin nämlich zum ersten Mal sieht, schießt ihr sofort ein Gedanke durch den Kopf: "Was mir als Erstes aufgefallen ist, war, dass er mehr Haare im Gesicht hat als auf dem Kopf. Da bin ich jetzt nicht so der Freund von", gibt sie zu.
Insgesamt macht Rene aber einen sympathischen Eindruck auf die 30-Jährige, die ihren Date-Partner während des Essens über ihre Zukunftspläne aufklärt.
Eine Sache ist Katha nämlich äußerst wichtig - die quirlige Frohnatur will eines Tages heiraten und Kinder bekommen - "am besten ein Mädchen und einen Jungen, dann ist die Mutti glücklich", wie sie scherzt. Und auch Rene hat sich in Sachen Familienplanung bereits seine Gedanken gemacht.
So enthüllt er vor der Berlinerin, dass er am liebsten Zwillinge - somit zwei Kinder "in einem Abwasch" - bekommen würde. Katha ist von dieser Vorstellung jedoch alles andere als angetan. "Oh Gott!", entfährt es ihr glatt. "Richtig Stress! Da hab ich keinen Bock drauf", gibt sie zu.
First Dates: Renes Flirt-Versuche scheitern - Der 36-Jährige ist Katha wohl zu lieb
Die beiden verstehen sich zwar gut, tauschen sich über viele Themen aus und verbringen offensichtlich einen schönen Abend miteinander, für tiefergehende Gefühle reicht das aber nicht.
So merkt auch Rene, dass seine zaghaften Flirtversuche nicht bei seiner Date-Partnerin ankommen und ist auch nicht großartig überrascht, dass Katha sich gegen ein Wiedersehen mit dem Glatzenträger entscheidet.
"Ich brauche jemanden, der mich […] auch mal zurückhält und sagt: 'Halt mal jetzt die Gusche.'" Das sehe sie in dem 36-Jährigen einfach nicht. Rene ist mit der Entscheidung der Berlinerin aber absolut fein - auch er hätte ein zweites Date abgelehnt. Die beiden sind sich also einig.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+. Bei der heutigen Episode handelt es sich um eine Wiederholungsfolge von 2022.
Titelfoto: RTL+/Screenshot