Als Katha ihr Date sieht, ist sie nicht gerade begeistert: "Mehr Haare im Gesicht als auf dem Kopf"

Köln - Katha (30) sucht bei " First Dates " nicht nur einen Mann an ihrer Seite, der ihr in Sachen Körpergröße gewachsen ist (die Berlinerin ist größer als 1,80 Meter), sondern ihr auch charakterlich die Stirn bieten kann. Obwohl sie keinen bestimmten Typ hat, stört sie eine Sache an Rene (36) aber doch gewaltig.

Rene (36) erklärt der 30-Jährigen, dass er am liebsten Zwillinge hätte - eine Vorstellung, die Katha (30) so gar nicht teilt. © RTL+/Screenshot

Als die Assistenz der Geschäftsführung den Arbeitsvermittler aus Berlin nämlich zum ersten Mal sieht, schießt ihr sofort ein Gedanke durch den Kopf: "Was mir als Erstes aufgefallen ist, war, dass er mehr Haare im Gesicht hat als auf dem Kopf. Da bin ich jetzt nicht so der Freund von", gibt sie zu.



Insgesamt macht Rene aber einen sympathischen Eindruck auf die 30-Jährige, die ihren Date-Partner während des Essens über ihre Zukunftspläne aufklärt.

Eine Sache ist Katha nämlich äußerst wichtig - die quirlige Frohnatur will eines Tages heiraten und Kinder bekommen - "am besten ein Mädchen und einen Jungen, dann ist die Mutti glücklich", wie sie scherzt. Und auch Rene hat sich in Sachen Familienplanung bereits seine Gedanken gemacht.

So enthüllt er vor der Berlinerin, dass er am liebsten Zwillinge - somit zwei Kinder "in einem Abwasch" - bekommen würde. Katha ist von dieser Vorstellung jedoch alles andere als angetan. "Oh Gott!", entfährt es ihr glatt. "Richtig Stress! Da hab ich keinen Bock drauf", gibt sie zu.