Als Sebastian verrät, woran er interessiert ist, ist Laura baff: "Ungewöhnlich für einen Mann"

Köln - Bei Laura (36) und Sebastian (42) scheint der Funke schon gleich nach dem ersten Aufeinandertreffen übergesprungen zu sein! Bei " First Dates " verbringen die beiden nicht nur einen harmonischen Abend miteinander, sondern entdecken auch jede Menge Gemeinsamkeiten.

Laura (36) traut ihren Ohren kaum, als sie hört, dass Sebastian (42) liebend gern Reitstunden bei ihr nehmen würde. © RTL+/Screenshot

Die beiden Nordlichter finden sich nicht nur auf Anhieb attraktiv, sondern teilen zudem ihre Leidenschaft für den Sport. Während Sebastian sich dabei als erfahrener Hobby-Golfer und Triathlet outet, erzählt Laura von ihrer Begeisterung fürs Joggen.

Beruflich hat die 36-Jährige zudem mit Pferden zu tun, gibt auch Reitstunden, wie sie ihrem Date-Partner offenbart - und damit zu ihrer Überraschung das Interesse des 42-Jährigen weckt!

"Ich saß schon ein paar Mal auf dem Pferd, und die Basics sind mir bekannt. Aber tatsächlich ist es eine Vorstellung von mir gewesen, mit Pferden am Wasser auszureiten", offenbart er gegenüber der Pferdewirtin und schiebt hinterher: "Wenn du mich so fit machen kannst, dass ich das mitmachen kann, das wäre super!"

Mit dieser Reaktion hätte Laura nicht gerechnet, wie sie unverhohlen zugibt. "Ungewöhnlich für einen Mann, dass er an Reitunterricht interessiert ist. Fand ich aber toll!", erklärt sie lächelnd.