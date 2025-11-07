Als Lillian und Pascal aufeinander treffen, wird's unangenehm: Roland muss eingreifen

Köln - Pascal (21) bezeichnet sich selbst als ziemlich schüchtern, was auch " First Dates "-Chef Roland Trettl (54) sofort bemerkt, als sein Gast das Restaurant betritt. Der Sternekoch gibt dem jungen Bayern daher noch einen hilfreichen Dating-Tipp mit auf den Weg - als Lillian (20) sich an die Bar setzt, ist jedoch alles wieder vergessen.

Lillian (20) wirkt peinlich berührt, als sich schon nach dem Handschlag Stille zwischen ihr und Pascal (21) einstellt. © RTL+/Screenshot

"Ein Kompliment hat noch nie geschadet", hatte Roland seinem Gast noch eingetrichtert, Pascal ist jedoch derart aufgeregt, dass weder ein Kompliment, noch generell ein Wort seine Lippen verlässt.

Nach einem Handschlag schaut der 21-Jährige verlegen auf den Boden, verfällt in Schweigen. Peinliche Stille stellt sich über mehrere Momente ein, denn auch seine Date-Partnerin scheint fieberhaft nach einem Gesprächsthema zu suchen.

Roland bekommt die Anlaufschwierigkeiten der angehenden Friseurin und des Verfahrensmechanikers mit, greift schließlich ein und bittet die beiden schon kurz, nachdem sie an der Bar Platz genommen hatten, zu ihrem Tisch.

Dort lässt es sich der Star-Koch nicht nehmen, Lillian und Pascal noch einige Gesprächs-Themen vorzuschlagen (unter anderem ihre Lieblingsfilme oder ihre Lieblingsspeisen), ehe er die beiden sich selbst überlässt.

Tatsächlich kommt das Gespräch dann endlich in Gang - als die Hessin den 21-Jährigen jedoch zu seiner Wohnsituation und seinen Zukunftsplänen befragt, ist sie von seiner Antwort ziemlich irritiert.