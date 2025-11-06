Als Lucas erfährt, was Theresa beruflich macht, ist er platt: "Ach krass"
Köln - Lucas (23) wünscht sich eine bodenständige Frau mit einem sympathischen Lächeln - diese Kriterien erfüllt Theresa (20) in jedem Fall. Als der Student bei "First Dates" erfährt, was die Kölnerin beruflich macht, ist er allerdings ziemlich platt.
Theresa erklärt ihm nämlich, dass sie eine Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin absolviert und demnach hautnah dabei ist, wenn operative Eingriffe an Menschen durchgeführt werden.
Für Lucas klingt das nicht nur ziemlich abenteuerlich, der 23-Jährige ist auch sichtlich fasziniert, als seine Date-Partnerin ihre beruflichen Aufgaben schildert.
"Ach krass. Denkt man sich da nicht manchmal: 'Das möchte ich eigentlich gar nicht sehen?' Oder verfolgt dich das manchmal?", hakt er bei der 20-Jährigen nach, doch Theresa wiegelt ab. "Nein", erklärt sie ihrem Gegenüber recht trocken, aber mit einem Lächeln auf den Lippen.
"Ich war tatsächlich sehr beeindruckt, dass sie so einen Job macht. Ich ziehe meinen Hut davor", honoriert Lucas die Arbeit der Kölnerin.
Die beiden unterhalten sich während ihres gesamten Dates ausgezeichnet, entdecken von ihrer Leidenschaft für den Fußball bis hin zu ihrem Hang, gerne Menschen zu beobachten, gleich mehrere Gemeinsamkeiten.
First Dates: Theresa würde Lucas gerne wiedersehen, doch der empfängt nur freundschaftliche Vibes
Romantische Stimmung will am Tisch von Lucas und Theresa aber beim besten Willen nicht aufkommen. "Wir hatten super coole Themen, es hat sich aber freundschaftlich angefühlt", zieht der Sankt Augustiner am Ende ein eher ernüchterndes Fazit.
Sein Blind Date hatte da schon einen anderen Eindruck, denn Theresa hätte sich ein zweites Treffen mit Lucas durchaus vorstellen können, wie sie dem Studenten erklärt. Böse ist sie dem 23-Jährigen aber nicht - es sollte eben nicht sein.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot