Als Robert fragt, wie lange Josi schon Single ist, traut er seinen Ohren kaum: "Jetzt kommt der Schockmoment"
Köln - Josefin (35) aus Düsseldorf sucht bei "First Dates" ihren Traumprinzen, der ihr in ihrem bisherigen Leben noch nicht über den Weg geritten ist. Die Unternehmerin hat dabei konkrete Vorstellungen von ihrem Zukünftigen, der insbesondere eines sein soll: männlich! Robert (35) erfüllt ihre Voraussetzungen jedoch nicht.
Und das liegt insbesondere daran, dass der Tischler aus Mülheim an der Ruhr mit einer gehörigen Portion Nervosität im Restaurant von Roland Trettl (54) aufschlägt, was bei Josi leider keinen charmanten Eindruck hinterlässt.
Während die Business-Frau sich gewohnt locker und selbstbewusst gibt, wirkt Robert eher schüchtern, macht keinen Hehl aus seiner Aufregung und wie attraktiv er seine Date-Partnerin findet.
Nur bei einem Thema traut er seinen Ohren kaum! Denn als der 35-Jährige von der selbstständigen Personalvermittlerin wissen will, wie lange sie denn schon Single sei, entgegnet sie prompt: "Jetzt kommt der Schockmoment: Ich hatte noch nie eine Beziehung."
Robert wirkt sichtlich irritiert über diese Offenbarung: "Mit 35 Jahren noch nie richtige Beziehung gehabt zu haben, war für mich auch ein bisschen unglaublich", gesteht er, findet Josi dadurch aber nicht weniger interessant.
First Dates: Robert ist Josefin nicht männlich genug
Das beruht jedoch nicht gänzlich auf Gegenseitigkeit. Das Date fand die Düsseldorferin insgesamt zwar recht nett, doch ihr entscheidendes Kriterium erfüllt Robert leider nicht.
"Generell finde ich, das Date hätte besser laufen können, indem er einfach ein bisschen männlicher ist und nicht so nervös", erklärt sie im Einzelinterview und ergänzt, sie habe das Gefühl gehabt, der Tischler habe ihren Zuspruch gebraucht.
Ein Wiedersehen kommt für die 35-jährige Dauer-Single-Lady daher nicht infrage, wie sie dem Mülheimer schließlich gesteht. Der hätte sich zwar über ein zweites Date gefreut, nimmt den Korb aber sportlich. Es hat eben nicht sollen sein ...
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+. Die heutige Wiederholungsfolge wurde erstmals im Juli 2022 ausgestrahlt.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot