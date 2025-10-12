Als Lucia erfährt, dass Arvid aus Dresden kommt, scheint das Date so gut wie gelaufen

Köln - Lucia begibt sich im " First Dates "-Restaurant von Roland Trettl (54) auf die Suche nach einer potenziellen neuen Liebe und trifft auf Verkaufsberater Arvid (50). Der erste Eindruck des 50-Jährigen auf die Gymnasiallehrerin ist zwar ziemlich gut, als die beiden ihre Wohnorte offenbaren, stoßen sie jedoch auf die erste große Hürde.

Lucia (51) ist aus familiären Gründen an Marburg gebunden - ebenso wie ihr Date-Partner Arvid (50) an Dresden. © RTL+/Screenshot

Während Arvid seinen Lebensmittelpunkt im sächsischen Dresden hat, lebt Lucia nämlich im rund 361 Kilometer entfernten Marburg in Hessen. Ein Umzug kommt dabei für beide nicht infrage, denn als vierfache Mutter will Lucia in der Nähe ihrer Kinder sein - ebenso wie Arvid, der immerhin Vater zweier Kinder ist.

Das Date scheint damit eigentlich schon gelaufen zu sein, dennoch lassen die beiden sich auf ein gegenseitiges Kennenlernen ein und entdecken dabei tatsächlich immer mehr Gemeinsamkeiten.

Insbesondere von Arvids Hobby ist Lucia tief beeindruckt, wie sie gesteht, denn der Verkaufsberater für Kfz-Ersatzteile ist in seiner Freizeit gern malerisch-kreativ - ganz genauso wie die Lehrerin selbst!

"Das kenn' ich von Männern eher nicht. Das ist eher eine Frauen-Sache irgendwie", offenbart die 51-Jährige und freut sich nicht weniger, als sie erfährt, dass Arvid obendrein noch passionierter Saunagänger ist. Eine weitere Gemeinsamkeit, die die beiden verbindet.