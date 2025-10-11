Als Nico erklärt, warum er keine Freunde hat, ist Janine "total erschrocken": "Traurig"

Köln - Nico (47) begibt sich bei " First Dates " auf die Suche nach einer neuen Liebe und ist auf Anhieb begeistert von seinem Blind-Date Janine (37). Die kaufmännische Sachbearbeiterin entspricht nicht nur optisch voll seinem Typ, auch charakterlich scheint es zwischen den beiden zu matchen - bis der Italiener offenbart, wie er seine Freizeit verbringt.

Als Janine (37) erfährt, dass Nico bewusst keine Freunde hat, ist sie sichtlich irritiert. © RTL+/Screenshot

Freunde hat Nico nämlich keine, und das ganz bewusst, wie er Janine am Tisch erklärt. Die 37-Jährige ist von diesem Geständnis nicht nur irritiert (wie ihr auch deutlich ins Gesicht geschrieben steht), sondern auch "total erschrocken".

"Er hat wirklich niemanden. Das fand ich traurig und sehr schade", räumt sie im Einzelinterview ein und versucht ihrem Date-Partner gegenüber aufzuzeigen, dass Freunde das Leben bereichern können.

"Vielleicht hast du einfach die falschen Menschen an deiner Seite gehabt", entgegnet sie. Doch Nico scheint mit seiner Lebensweise sehr zufrieden zu sein, wie er durchblicken lässt.

Die Zeit, die er auf der Arbeit mit seinen Kollegen, beim Training im Fitnessstudio und mit seiner kleinen Tochter verbringt, erfüllt ihn voll und ganz.

Nur eine Partnerin würde sich der Pforzheimer noch an seiner Seite wünschen - und Janine scheint ihm dafür die perfekte Anwärterin zu sein. "Je mehr ich sie kennenlerne, desto mehr sind wir auf einer Wellenlänge", schwärmt Nico, während auch Janine zunächst nicht abgeneigt von dem Vater einer Tochter wirkt.