Als Laura erzählt, was sie beruflich macht, stöhnt Manuel genervt auf: "Anstrengend"

Köln - Manuel (33) hatte noch nie eine Beziehung und will das endlich ändern. Bei " First Dates " trifft er auf sein Blind-Date Laura (28) und scheint die Bayerin auf Anhieb zu mögen. Nur mit ihrem Beruf kann sich der Dauer-Single so gar nicht anfreunden - und hält mit seiner Meinung auch nicht hinterm Berg.

Manuel (33) hatte noch nie eine Partnerschaft, das soll sich durch seine Teilnahme bei "First Dates" jedoch ändern. © RTL+/Screenshot

Laura erzählt dem Kaufmann im Einzelhandel nämlich schon an der Bar, dass sie beruflich als Erzieherin arbeitet und derzeit die ganz Kleinen im Alter zwischen zwei und vier Jahren betreut.



Für den Baden-Württemberger offensichtlich ein No-go, denn sofort stöhnt er genervt auf: "Boah, anstrengend. Eine Horde an kleinen Kindern zu bändigen, das wäre überhaupt nichts für mich". Auch einen Kinderwunsch hat der 33-Jährige bislang noch nicht verspürt, wie er offenbart.

Dafür zeigt er sich jedoch begeistert von Lauras Hobby. Die 28-Jährige ist in ihrer Freizeit nämlich liebend gern auf ihrem Motorrad unterwegs und schindet damit mächtig Eindruck bei Manuel.

"Das wollte ich immer mal machen, einen Motorradführerschein. Aber ich glaube, da würde meine Mama auch ein bisschen böse werden", entgegnet der Einzelhandelskaufmann, sorgt mit dieser Aussage jedoch für Irritation bei seiner Date-Partnerin.