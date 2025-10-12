Als Laura erzählt, was sie beruflich macht, stöhnt Manuel genervt auf: "Anstrengend"
Köln - Manuel (33) hatte noch nie eine Beziehung und will das endlich ändern. Bei "First Dates" trifft er auf sein Blind-Date Laura (28) und scheint die Bayerin auf Anhieb zu mögen. Nur mit ihrem Beruf kann sich der Dauer-Single so gar nicht anfreunden - und hält mit seiner Meinung auch nicht hinterm Berg.
Laura erzählt dem Kaufmann im Einzelhandel nämlich schon an der Bar, dass sie beruflich als Erzieherin arbeitet und derzeit die ganz Kleinen im Alter zwischen zwei und vier Jahren betreut.
Für den Baden-Württemberger offensichtlich ein No-go, denn sofort stöhnt er genervt auf: "Boah, anstrengend. Eine Horde an kleinen Kindern zu bändigen, das wäre überhaupt nichts für mich". Auch einen Kinderwunsch hat der 33-Jährige bislang noch nicht verspürt, wie er offenbart.
Dafür zeigt er sich jedoch begeistert von Lauras Hobby. Die 28-Jährige ist in ihrer Freizeit nämlich liebend gern auf ihrem Motorrad unterwegs und schindet damit mächtig Eindruck bei Manuel.
"Das wollte ich immer mal machen, einen Motorradführerschein. Aber ich glaube, da würde meine Mama auch ein bisschen böse werden", entgegnet der Einzelhandelskaufmann, sorgt mit dieser Aussage jedoch für Irritation bei seiner Date-Partnerin.
First Dates: Manuel findet, dass Mutti immer das letzte Wort hat
"Da hab ich mir schon gedacht: 'Das ist ja deine Entscheidung. Du bist ja alt genug'", räumt die Erzieherin ein, für Manuel steht jedoch fest: "Man weiß ja, wie Mütter sind. Letztlich haben die immer noch die Endentscheidung. Egal, wie alt man ist."
Gelaufen ist das Date für Laura trotz dieser für manche Frauen wohl eher schwierigen Ansicht aber nicht, ganz im Gegenteil. Denn am Ende wünscht die 28-Jährige sich sogar ein zweites Treffen mit dem Dauer-Single.
Zum Wiedersehen kommt es dann jedoch nicht: Obwohl die beiden nach ihrem ersten Kennenlernen Nummern getauscht haben, wartete Laura vergeblich auf Manuels Initiative. Ob Mutti auch hier das letzte Wort hatte?
"First Dates" läuft montags bis freitags immer um 18 Uhr bei VOX oder im Stream bei RTL+. Zurzeit werden Wiederholungsfolgen von 2022 gezeigt.
Titelfoto: RTL+/Screenshot