Schlechte Nachrichten für Fans von "First Dates": VOX trifft drastische Entscheidung

Köln - Seit Jahren begrüßt Star-Koch Roland Trettl (54) in seinem " First Dates "-Restaurant Singles aller Altersklassen und hilft ihnen in Sachen Liebe auf die Sprünge. Damit soll nun jedoch vorerst Schluss sein: VOX schickt sein Erfolgsformat in eine Pause!

Seit Jahren hilft Roland Trettl (54) in seinem "First Dates"-Restaurant Singles in Sachen Liebe auf die Sprünge. Nun schickt VOX das Erfolgsformat jedoch in eine Pause. © RTL / Stefan Gregorowius

Das bestätigte eine Sprecherin des Kölner Senders am Freitag gegenüber DWDL.

Demnach stellt VOX die Produktion des von Warner Bros. International Television Production Deutschland verantworteten Formats zum Jahresende aus Kostengründen ein - und das, obwohl "First Dates" seit acht Jahren solide Quoten liefert.

Eine endgültige Entscheidung, wie es in Zukunft mit der Kuppelshow weitergehen wird, ist aber offenbar noch nicht gefallen. Die VOX-Sprecherin erklärte, das Format werde "aus programmstrategischen Gründen zum Ende des Jahres pausieren".

Fans dürfen also doch noch hoffen, dass die Produktion neuer Episoden eines Tages wieder anlaufen wird. Bis dahin ist die Vorabendsendung allerdings erst mal auf Eis gelegt.