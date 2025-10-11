Schlechte Nachrichten für Fans von "First Dates": VOX trifft drastische Entscheidung
Köln - Seit Jahren begrüßt Star-Koch Roland Trettl (54) in seinem "First Dates"-Restaurant Singles aller Altersklassen und hilft ihnen in Sachen Liebe auf die Sprünge. Damit soll nun jedoch vorerst Schluss sein: VOX schickt sein Erfolgsformat in eine Pause!
Das bestätigte eine Sprecherin des Kölner Senders am Freitag gegenüber DWDL.
Demnach stellt VOX die Produktion des von Warner Bros. International Television Production Deutschland verantworteten Formats zum Jahresende aus Kostengründen ein - und das, obwohl "First Dates" seit acht Jahren solide Quoten liefert.
Eine endgültige Entscheidung, wie es in Zukunft mit der Kuppelshow weitergehen wird, ist aber offenbar noch nicht gefallen. Die VOX-Sprecherin erklärte, das Format werde "aus programmstrategischen Gründen zum Ende des Jahres pausieren".
Fans dürfen also doch noch hoffen, dass die Produktion neuer Episoden eines Tages wieder anlaufen wird. Bis dahin ist die Vorabendsendung allerdings erst mal auf Eis gelegt.
Trotz guter Quoten: "First Dates" fliegt aus dem Programm
"First Dates" hatte nach Angaben von DWDL im vergangenen Jahr im Schnitt mehr als acht Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen geholt und damit alles andere als schlecht performt.
Die Reichweiten hätten jedoch, wie bei vielen anderen TV-Formaten, zuletzt Einbußen verzeichnet, was VOX wohl in seiner Entscheidung bekräftigt hatte.
Einen kleinen Hoffnungsschimmer für treue Fans dürfte die Tatsache sein, dass trotz Produktionsstopp noch zahlreiche frische "First Dates"-Folgen im neuen Jahr über die heimischen Bildschirme laufen werden. Diese wurden nämlich schon von Warner Bros. vorproduziert.
Ein weiteres Trostpflaster: Auch das Spin-Off des Erfolgsformats - "First Dates Hotel" - wird weder abgesetzt noch pausiert, wie der Kölner Sender versicherte.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius