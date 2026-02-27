Als Lars seinen Job offenbart, ist Marie sichtlich irritiert: "Ach du Schande"
Köln - Marie (24) geht bereits seit drei Jahren als Single durchs Leben - das soll sich dank ihrer Teilnahme bei "First Dates" nun aber ändern. Als die Kinderkrankenschwester jedoch hört, was ihr Date-Partner Lars (26) beruflich macht, ist sie kurz ziemlich irritiert.
Der Wuppertaler wagt sich als Eisbrecher nämlich gleich mal an einen Scherz, erklärt der Gelsenkirchenerin in der Wiederholungsfolge, dass er als "Jongleur" tätig sei - was bei Marie sofort deutliche Fragezeichen in die Augen schießen lässt.
Der 24-Jährigen entfährt bei der Antwort des Nordrhein-Westfalen glatt ein "Ach du Schande", ehe Lars aber grinsend aufklärt, dass er beruflich "mit Zahlen jongliere" - also als Bankkaufmann arbeite.
Bei Marie stellt sich daraufhin erst sichtliche Erleichterung und gleich danach sogar ein breites Lächeln ein. Die Chemie zwischen den beiden stimmt eindeutig!
Das zeigt sich auch während des Essens, denn die beiden Blondschöpfe haben überhaupt keine Berührungsängste voreinander, teilen sich direkt ihre Speisen und unterhalten sich dabei lückenlos, ohne dass sich die allseits gefürchtete peinliche Stille einstellt. Nur als die Rechnung kommt, sind sich Lars und Marie plötzlich nicht mehr einig.
First Dates: Lars und Marie streiten um die Rechnung - und entscheiden sich für ein zweites Date
"Ich würde das übernehmen", erklärt Lars nämlich sofort, womit Marie allerdings überhaupt nicht einverstanden ist. "Nein, Quatsch", interveniert die Kinderkrankenschwester und schiebt mehrere "Neins" hinterher, doch ihr Date-Partner setzt sich schließlich durch und zeigt, dass er ein Gentleman der alten Schule ist. "Wir brauchen uns nicht streiten", stellt Lars schließlich klar und lädt die Gelsenkirchenerin ein.
Wenig überraschend entscheiden sich beide anschließend für ein zweites Date, ein Paar wird aus den beiden aber - trotz des gelungenen ersten Kennenlernens - nicht. Obwohl die beiden nach der TV-Show noch einige Zeit Kontakt halten, bleibt ein zweites Treffen aus, nachdem Maries Bauchgefühl ihr von einem Wiedersehen mit Lars abrät. Wie schade.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+. Die Wiederholungsfolge wurde erstmals im Oktober 2022 ausgestrahlt.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot