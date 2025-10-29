 2.127

Als Michele offenbart, wo er arbeitet, ist Silvia total verstört: "Da war ich erst mal wirklich geschockt"

Mehr Gemeinsamkeiten gab es bei First Dates noch nie! Michele und Silvia verbindet nicht nur ihr Wohnort, sondern weit mehr.

Von Laura Miemczyk

Köln - Bei keinem Date in Roland Trettls (54) "First Dates"-Restaurant gab es je derart viele Gemeinsamkeiten wie bei Michele (37) und Silvia (30). Die beiden verbindet nicht nur ihre Leidenschaft fürs Reisen, sondern weit mehr, wie sie schon kurz nach dem ersten Aufeinandertreffen feststellen.

Silvia (30) kann kaum fassen, dass Date-Partner Michele (37) für dasselbe Unternehmen tätig ist wie sie selbst.
Silvia (30) kann kaum fassen, dass Date-Partner Michele (37) für dasselbe Unternehmen tätig ist wie sie selbst.  © RTL+/Screenshot

Denn schon an der Bar finden die Projektmanagerin in der Produktentwicklung und der Manager in der Personal- und Organisationsentwicklung heraus, dass sie nicht nur beide aus Bielefeld kommen, sondern obendrein nur wenige Straßen voneinander entfernt wohnen!

"Wir sind fast Nachbarn. Das ist wirklich abgefahren", lacht Michele, dem seine Date-Partnerin auch rein optisch ziemlich gut gefällt, wie er verrät. Und auch Silvia kann kaum fassen, wie nah die Wohnungen der Bielefelder beieinander liegen.

"Da war ich das erste Mal wirklich sehr verstört, kann man schon fast sagen", offenbart sie - um nur kurz darauf fast vom Stuhl zu fallen. Als Michele nämlich wissen will, wo die 30-Jährige arbeitet, kommt heraus, dass beide auch noch denselben Arbeitgeber haben!

First Dates: Als Christin erfährt, warum Marcel seine Ex abserviert hat, kann sie es kaum glauben
First Dates - Ein Tisch für zwei Als Christin erfährt, warum Marcel seine Ex abserviert hat, kann sie es kaum glauben

"Da war ich erst mal wirklich geschockt", räumt Silvia ein und muss diese Erkenntnis erst mal mit einem Drink verarbeiten.

Auf so viele Gemeinsamkeiten stoßen Silvia (30) und Michele (37) erst mal mit einem Drink an.
Auf so viele Gemeinsamkeiten stoßen Silvia (30) und Michele (37) erst mal mit einem Drink an.  © RTL+/Screenshot

First Dates: Silvia und Michele wollen sich wiedersehen, doch die perfekte Lovestory bleibt aus

Michele (37) und Silvia (30) wollen sich nach ihrem Besuch im "First Dates"-Restaurant wiedersehen.
Michele (37) und Silvia (30) wollen sich nach ihrem Besuch im "First Dates"-Restaurant wiedersehen.  © RTL+/Screenshot

Die beiden Nordrhein-Westfalen entdecken auch im weiteren Verlauf ihres Dates Gemeinsamkeiten (haben unter anderem auch noch denselben Friseur) und verstehen sich blendend. "Konkrete Flirtversuche" aus Micheles Richtung nimmt Silvia aber nicht wahr, wie sie gesteht.

Dennoch entscheidet sich die Brünette am Ende für ein zweites Date mit dem 37-Jährigen - ebenso wie Michele.

Für die perfekte Lovestory reicht es trotz aller Gemeinsamkeiten letztlich aber nicht: Obwohl die beiden sich nach ihrem "First Date" noch drei weitere Male getroffen haben, wurde leider kein Paar aus ihnen. Schade eigentlich!

First Dates: Als Jan sein Date kennenlernt, hat er die "Befürchtung, dass die Jenny mich untern Tisch säuft"
First Dates - Ein Tisch für zwei Als Jan sein Date kennenlernt, hat er die "Befürchtung, dass die Jenny mich untern Tisch säuft"

"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+.

Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot

Mehr zum Thema First Dates - Ein Tisch für zwei: