Als Michele offenbart, wo er arbeitet, ist Silvia total verstört: "Da war ich erst mal wirklich geschockt"

Köln - Bei keinem Date in Roland Trettls (54) " First Dates "-Restaurant gab es je derart viele Gemeinsamkeiten wie bei Michele (37) und Silvia (30). Die beiden verbindet nicht nur ihre Leidenschaft fürs Reisen, sondern weit mehr, wie sie schon kurz nach dem ersten Aufeinandertreffen feststellen.

Silvia (30) kann kaum fassen, dass Date-Partner Michele (37) für dasselbe Unternehmen tätig ist wie sie selbst. © RTL+/Screenshot

Denn schon an der Bar finden die Projektmanagerin in der Produktentwicklung und der Manager in der Personal- und Organisationsentwicklung heraus, dass sie nicht nur beide aus Bielefeld kommen, sondern obendrein nur wenige Straßen voneinander entfernt wohnen!

"Wir sind fast Nachbarn. Das ist wirklich abgefahren", lacht Michele, dem seine Date-Partnerin auch rein optisch ziemlich gut gefällt, wie er verrät. Und auch Silvia kann kaum fassen, wie nah die Wohnungen der Bielefelder beieinander liegen.

"Da war ich das erste Mal wirklich sehr verstört, kann man schon fast sagen", offenbart sie - um nur kurz darauf fast vom Stuhl zu fallen. Als Michele nämlich wissen will, wo die 30-Jährige arbeitet, kommt heraus, dass beide auch noch denselben Arbeitgeber haben!

"Da war ich erst mal wirklich geschockt", räumt Silvia ein und muss diese Erkenntnis erst mal mit einem Drink verarbeiten.