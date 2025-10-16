 1.700

Als Oliver ihr Alter schätzt, ist Andrea entsetzt: "Jetzt bin ich enttäuscht"

Eigentlich hatte Oliver bei "First Dates" große Hoffnungen auf eine neue Liebe gehegt, stattdessen trifft er im Restaurant von Roland Trettl (54) auf Andrea.

Von Laura Miemczyk

Köln - Eigentlich hatte Oliver (55) bei "First Dates" große Hoffnungen auf eine neue Liebe gehegt, stattdessen trifft er im Restaurant von Roland Trettl (54) auf Andrea (51) - und tritt beim Kennenlernen mit der Justizangestellten gehörig ins Fettnäpfchen.

Unangenehm! Oliver (55) schätzt seine Date-Partnerin älter ein, als sie tatsächlich ist.  © RTL+/Screenshot

"Du hast was sehr, sehr Jugendliches. Man kann dein Alter null einschätzen", hatte schon Star-Koch Roland Trettl beim Hereinkommen der Justizangestellten festgestellt - und tatsächlich hat auch Oliver gehörige Schwierigkeiten damit, das wahre Alter der 51-Jährigen zu erraten.

Blöd nur, dass er seine Date-Partnerin nicht jugendlicher, sondern älter schätzt, nachdem die ihn auffordert, zu raten, wie alt sie denn sei.

Als der Würzburger sein Blind-Date vier Jahre älter macht, ist Andrea kurzzeitig sichtlich entsetzt. "Jetzt bin ich enttäuscht", erklärt sie dem Diplom-Ingenieur gekränkt, kann aber wenig später schon wieder über den Fauxpas lachen.

"Ich nehm’s mit Humor. Wenn man mich älter schätzt, was soll ich dagegen tun? Ich fühl' mich jung und dynamisch", erklärt sie tapfer.

Oliver leistet sich aber nicht nur hinsichtlich Andreas Alter einen kleinen Fehltritt, sondern fällt in den Augen der 51-Jährigen auch durch eine andere Sache unangenehm auf.

Als Andrea (51) hört, dass ihr Date-Partner sie einige Jährchen älter schätzt, reagiert sie brüskiert.
Als Andrea (51) hört, dass ihr Date-Partner sie einige Jährchen älter schätzt, reagiert sie brüskiert.  © RTL+/Screenshot

First Dates: Oliver und Andrea wollen sich nicht wiedersehen

Sie sind sich einig: Ein zweites Date wollen weder Oliver (55) noch Andrea (51).
Sie sind sich einig: Ein zweites Date wollen weder Oliver (55) noch Andrea (51).  © RTL+/Screenshot

Zwar unterhalten die beiden sich am Tisch recht flüssig ohne peinliche Gesprächspausen, viele Fragen stellt der 55-Jährige seiner Date-Partnerin aber nicht, wie sie moniert: "Ich hätte auch mehr über mich erzählt, aber er hat ja nicht danach gefragt".

So merkt auch Oliver schließlich, dass es zwischen den beiden einfach nicht harmoniert. "Wir sind nicht wirklich in das Date reingekommen. Es hätte besser passen können", räumt er ein und schlägt ein zweites Date - ebenso wie Andrea - aus.

"First Dates" läuft montags bis freitags immer um 18 Uhr bei VOX oder im Stream bei RTL+. Zurzeit werden Wiederholungsfolgen von 2022 gezeigt.

Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot

