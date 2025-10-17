Als Tina gesteht, welchen Fetisch sie hat, versteht Jörg nur Bahnhof: "Werd ich nachher googeln"

Köln - Tina (49) bezeichnet sich bei " First Dates " nicht nur als "etwas crazy", sondern ebenso als "sexuell sehr aktiven Menschen", der auch gern mal eine Kinky-Party besucht. Ihr Date-Partner Jörg (50) kann mit diesem Begriff jedoch herzlich wenig anfangen.

Von "kinky" hat Jörg (50) noch nie etwas gehört, wie er einräumt. © RTL+/Screenshot

Bei Restaurant-Chef Roland Trettl (54) sieht das schon anders aus, der Sternekoch weiß nämlich genau, was Tina meint, als sie ihm erklärt, dass sie auf "kinky" (also auf unkonventionelle Sex-Praktiken) steht.

Als das Thema zur Sprache kommt, steht Jörg völlig auf dem Schlauch und weiß auch nichts mit dem Hinweis anzufangen, den Roland höchstpersönlich zum Tisch der beiden bringt: ein weiß-rotes Strumpfband, das Tina lachend entgegennimmt.

"Du weißt nicht, was kinky ist?", hakt die Stadthauptsekretärin noch mal ganz genau bei ihrem Date-Partner nach, der daraufhin einräumt, noch nie davon gehört zu haben. "Werd ich nachher googeln", erklärt er stattdessen und stößt damit nicht gerade auf Begeisterung bei der Viersenerin.

Zwar scheint Tina den Anlagenführer grundsätzlich sehr nett zu finden, macht ihm insbesondere für sein breites, ansteckendes Lächeln Komplimente, insgesamt wirkt Jörg aber zu brav für die 49-Jährige.