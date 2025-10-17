Als Tina gesteht, welchen Fetisch sie hat, versteht Jörg nur Bahnhof: "Werd ich nachher googeln"
Köln - Tina (49) bezeichnet sich bei "First Dates" nicht nur als "etwas crazy", sondern ebenso als "sexuell sehr aktiven Menschen", der auch gern mal eine Kinky-Party besucht. Ihr Date-Partner Jörg (50) kann mit diesem Begriff jedoch herzlich wenig anfangen.
Bei Restaurant-Chef Roland Trettl (54) sieht das schon anders aus, der Sternekoch weiß nämlich genau, was Tina meint, als sie ihm erklärt, dass sie auf "kinky" (also auf unkonventionelle Sex-Praktiken) steht.
Als das Thema zur Sprache kommt, steht Jörg völlig auf dem Schlauch und weiß auch nichts mit dem Hinweis anzufangen, den Roland höchstpersönlich zum Tisch der beiden bringt: ein weiß-rotes Strumpfband, das Tina lachend entgegennimmt.
"Du weißt nicht, was kinky ist?", hakt die Stadthauptsekretärin noch mal ganz genau bei ihrem Date-Partner nach, der daraufhin einräumt, noch nie davon gehört zu haben. "Werd ich nachher googeln", erklärt er stattdessen und stößt damit nicht gerade auf Begeisterung bei der Viersenerin.
Zwar scheint Tina den Anlagenführer grundsätzlich sehr nett zu finden, macht ihm insbesondere für sein breites, ansteckendes Lächeln Komplimente, insgesamt wirkt Jörg aber zu brav für die 49-Jährige.
First Dates: Tina schlägt ein zweites Date mit Jörg aus - "zu brav"
Das wird auch klar, als Tina von dem Monheimer wissen will, was er denn so in seiner Freizeit treibt: Jörg entgegnet, dass er gerne spazieren gehe oder Fahrrad fahre, sonst aber für sich sei, was bei der Nordrhein-Westfälin auf wenig Gegenliebe stößt. "Er hätte mit Sicherheit auch Spaß, wenn er sich mal mehr trauen würde. Ich find's sehr schade für ihn", erklärt sie.
Während der 50-Jährige die Zeit mit der Stadthauptsekretärin genossen hat, sie einlädt und auch nichts gegen ein zweites Date hätte, lehnt Tina ein Wiedersehen mit Jörg wenig überraschend ab. "Ich denke nicht, dass das für eine Beziehung reicht. [...] Es gibt einige Dinge, wo du mir zu brav bist", offenbart sie ehrlich.
"First Dates" läuft montags bis freitags immer um 18 Uhr bei VOX oder im Stream bei RTL+. Zurzeit werden Wiederholungsfolgen von 2022 gezeigt.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot