Als Roland sieht, was Julian am Hals hat, muss er zweimal hinschauen: "Das ist ja krass!"

Julian (22) trifft bei "First Dates" auf Fachabiturientin Lena (20), schindet aber zunächst einmal beim Restaurant-Chef höchstpersönlich Eindruck.

Von Laura Miemczyk

Köln - Julian (22) trifft bei "First Dates" auf Fachabiturientin Lena (20), schindet aber zunächst einmal beim Restaurant-Chef höchstpersönlich Eindruck statt bei seiner Date-Partnerin. Über das Tattoo, das der Sachse am Hals trägt, staunt Roland Trettl (54) nämlich nicht schlecht!

Roland Trettl (54) schaut sich das ungewöhnliche Tattoo des 22-Jährigen ganz genau an.  © RTL+/Screenshot

Das liegt nicht nur daran, dass das Körperkunstwerk nicht gerade klein ausgefallen ist, auch das Motiv an sich - eine Zahlenkombination - weckt sofort das Interesse des Sternekochs, als sein Gast zur Tür hereinspaziert.

"Alter, was ist das denn?", entfährt es dem Restaurant-Chef, woraufhin Julian lachend erklärt, dass er sich die Postleitzahl seines Heimatortes tätowieren lassen hat.

"Bist du so oft liegengeblieben irgendwo und wusstest nicht mehr wohin?", hakt Roland irritiert nach, doch der Student der Politikwissenschaft und Philosophie erklärt, dass das Motiv mehr als Hommage an seine Heimat in Chemnitz gedacht war. Roland nimmt die Erklärung mit den Worten "Das ist ja krass!" auf und geleitet seinen Gast schließlich zur Bar, wo Lena bereits auf ihr Blind-Date wartet.

Die nimmt das ungewöhnliche Tattoo des 22-Jährigen jedoch nicht zur Kenntnis, macht es zumindest nicht zum Thema. Dafür beschäftigt die Leipzigerin aber etwas anderes: Rein optisch ist Julian nämlich nicht gerade ihr Typ, wie sie offenbart.

Flirt-Stimmung will am Tisch von Julian (22) und Lena (20) nicht so recht aufkommen.  © RTL+/Screenshot

First Dates: Hier liegt keine Romantik in der Luft - Julian und Lena können sich trotzdem ein Wiedersehen vorstellen

Lena (20) und Julian (22) entscheiden sich gegen ein zweites Date, könnten sich aber ein weiteres Treffen auf freundschaftlicher Ebene vorstellen.  © RTL+/Screenshot

Julian findet die 20-Jährige zwar nett, stört sich aber wiederum daran, dass sie für seinen Geschmack "ein bisschen sehr stark geschminkt" sei. Schnell wird klar - eine Flirterei oder gar zaghaft romantische Gefühle liegen hier nicht in der Luft.

Die beiden unterhalten sich (bis auf eine kleine Gesprächspause, als das Essen serviert wird) dennoch gut, lachen zwischendurch auch miteinander, besonders ein Aspekt stört den Studenten aber gewaltig. "Ich glaube, dass ich jemand bin, der sehr schnell den Draht sucht zu Gesprächen, die sehr tiefgründig sind. Und ich glaube, das war so die Ebene, die mir einfach gefehlt hat", erklärt er.

Ein zweites Date kommt für ihn daher nicht infrage - ebenso wie für Lena. Ein Wiedersehen auf freundschaftlicher Ebene können sich hingegen beide vorstellen. Der Abend war also nicht komplett für die Katz.

"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+.

Titelfoto: RTL+/Screenshot

