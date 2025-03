Als Roberto und Fabienne sich bei "First Dates Hotel" sehen, sind sie geschockt: "Ach du Schei*e!"

Mallorca - Besondere Situation im " First Dates Hotel ": Roberto (29) sitzt an der Bar und ist ganz gespannt auf sein Blinddate. Als er schließlich Fabienne (24) erblickt, entgleiten ihm förmlich die Gesichtszüge. Der Grund: Sie kennen sich bereits!

First Dates - Ein Tisch für zwei

Und es kommt noch besser: Wie Roberto verrät, ist es damals nicht nur bei einem Date geblieben: "Es lief auch mal was."

Ob sich die beiden wieder annähern können? © Bildmontage: RTL

Aber warum hat sich eigentlich zwischen den beiden nichts Ernstes entwickelt? "Wir hatten verschiedene Erwartungen und es war auch bisschen meine Schuld, dass es auseinanderging", erklärt Roberto. Auch Fabienne gesteht, irgendwann das Interesse verloren zu haben.

Während der aus Winnenden stammende Bartträger beinahe schon aufstehen und eine andere Date-Partnerin verlangen will, freut sich die 24-Jährige so langsam auf das Treffen: "Es fühlt sich vertraut und richtig gut an."

Im Laufe des Abends flammen alte Gefühle wieder auf. Gastgeber Roland will dem Paar etwas "Nachhilfe" geben und überreicht den Schlüssel zur Golden Suite.

Ob Roberto und Fabienne ihre zweite Chance nutzen?

Folge 6 von "First Dates Hotel" seht Ihr am heutigen Montag, um 20.15 Uhr, bei VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+.