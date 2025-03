America First? Benjamin packt bei "First Dates Hotel" nur ein Thema auf den Tisch

Benjamin (37, l.) scheint anfänglich davon angetan, sich mit Tessa (30) zu vereinigen. Sein Interesse an den Vereinigten Staaten ist jedoch größer. © RTL

Der Immobilienmakler Benjamin ist nicht immer in der Ottostadt unterwegs - sondern "mal in London, mal in den USA", so der 37-jährige Weltenbummler.

Die letzten sechs bis sieben Jahre war er Single. Auf die Frage von Gastgeber Roland Trettl (53), warum das so ist, vermutet Benjamin, dass es an seiner Umtriebigkeit liegt.

Eigentlich möchte er irgendwann sesshaft werden. Ob Date-Partnerin Tessa (30) dafür die Richtige ist?

"Oh la la!", staunt er, als er sie das erste Mal sieht. "Du kannst 'nen geilen Body haben, du kannst so 'ne Dinger haben, so 'nen Arsch haben, aber wenn das Gesicht nicht attraktiv ist, geht bei mir nicht", so der 37-Jährige.

Tessa spielt gerne mit ihren weiblichen Reizen - und auch ihr Gesicht kommt bei Benjamin gut an. Was ist also das Problem?

Benjamins wahre Leidenschaft scheinen die USA zu sein: Kein anderes Thema bestimmt das Date so wie seine Reisen und der amerikanische Lebensstil, der ihn anspricht.

Die Bankerfrau aus Isselbach scheint zunächst angetan - merkt dann jedoch, dass Benjamin kaum über etwas anderes redet.